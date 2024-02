Kobiecym okiem o ESG: Obowiązkowe raportowanie a wyrównanie szans kobiet na rynku pracy

Wskaźnik równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (S1-15)

W ramach raportowania ESG pracodawcy będą zobowiązani do ujawniania informacji na temat pracowników, którzy (i) są uprawnieni do korzystania z urlopów ze względów rodzinnych i tych, którzy są (ii) uprawnieni do urlopów ze względów rodzinnych i z nich skorzystali, w tym z podziałem na płeć. Aby wynik przekazywanych informacji odzwierciedlał rzeczywistą sytuację w firmie, pracodawcy powinni zastanowić się nad tym, w jaki sposób realizują polityki rodzicielskie i czy wspierają w tym zakresie zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Celem raportowania tych informacji jest przede wszystkim zapewnienie równego i sprawiedliwego korzystania z urlopów przez wszystkich pracowników bez względu na płeć. W naszej ocenie, wprowadzenie polityki rodzicielskiej i benefitów rodzicielskich, a następnie ich poprawna koordynacja może zachęcić mężczyzn do korzystania z urlopów i jednocześnie pozwolić kobietom na większą aktywność zawodową.

Wskaźnik wynagrodzeń (S1-16)

Obowiązek raportowania informacji w ramach wskaźnika wynagrodzeń dotyczyć będzie z kolei ujawnienia dysproporcji płacowej między kobietami a mężczyznami w ujęciu procentowym oraz stosunku wynagrodzenia najlepiej zarabiającej osoby do mediany wynagrodzenia pracowników. Informacje dotyczące luki płacowej mogą odnosić się przy tym zarówno do wynagrodzenia zasadniczego, jak i składników dodatkowych i zmiennych. I słusznie, bowiem praktyka pokazuje, że nierzadko zdarzają się sytuacje, w których pomimo równych płac zasadniczych, regulaminy premiowania tworzą przepaść w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

Podsumowanie

O obowiązku raportowania ESG będziemy słyszeć coraz częściej. Z upływem kolejnych lat, coraz więcej pracodawców będzie objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego. Standardy i wskaźniki raportowania, informacje podlegające obowiązkowemu raportowaniu i te, które można lub warto dodatkowo raportować – jest tego sporo i dlatego wielu przedsiębiorców patrzy na ESG z rezerwą. Zupełnie niepotrzebnie – ESG to szansa dla wielu firm na wyróżnienie się na rynku i pokazanie, że dba się nie tylko o wyniki finansowe. W pierwszej kolejności warto zadbać o swoich pracowników – wszystkich, bez względu na płeć.

Karolina Kanclerz Radca prawny, partner w Kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz I Littler.