Dr Bianka Siwińska o Women in Tech Summit: To festiwal o technologiach, ludziach i ideach

Nie ma tu przypadku, jest ciężka praca i patrzenie w długiej perspektywie. To nas określa. No i odrobina szaleństwa. Od początku chciałyśmy robić coś ważnego, wynoszącego naszą misję na nowy poziom. Od ponad 15 lat inspirujemy kobiety w technologiach i do technologii. Mamy w tym obszarze mnóstwo doświadczeń i znakomity know-how. Mamy też do tego serce. Czułyśmy, że nadszedł czas, aby się tym podzielić z jak największą liczbą ludzi.

Jak to się zaczęło?

Pamiętam pierwsze spotkanie na ten temat z dwoma dziewczynami z firm high tech, na podłodze w naszym maleńkim biurze na ul. Wspólnej. Puszczałyśmy im slajdy i opowiadałyśmy, że zrobimy jedną z największych i najważniejszych konferencji dla women in tech na świecie. Chciałyśmy, aby Polska stała się europejskim centrum, w którym „żyje” temat kobiet w technologiach. Patrzyły na nas sceptycznie, ale ostatecznie zaangażowały się – tak jak i nagle mnóstwo innych osób, firm, partnerskich, uczelni, instytucji. Odzew był niesamowity. Trafiłyśmy z naszą propozycją na świetny moment.

Czytaj więcej Biznes i prawo Bianka Siwińska: Kobiety w technologiach reprezentują wielki potencjał gospodarczy i społeczny Tylko w Europie brakuje miliona specjalistów informatyków. Dzięki włączeniu kobiet w IT według Komisji Europejskiej, PKB Unii ma szansę wzrosnąć o 16 mld euro rocznie - mówi prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Co to konkretnie znaczy?

To był moment przełomu, w którym świat – przemysł, biznes, nauka zrozumiały, że tak naprawdę potrzebują kobiet. Potrzebują mądrych ludzi, aby móc się rozwijać i aby tworzyć rozwiązania dla całego — pięknego i różnorodnego — świata, a nie dla jednej tylko części społeczeństwa. I że to się biznesowo i jakościowo opłaca. Nagle okazało się, że tych kobiet w obszarze technologii, nauki i innowacji nie ma. A przynajmniej jest ich za mało. Te, które są aktywne i świetne w tym, co robią, są natomiast mało widoczne. Było oczywiste, że należy to zmienić.