Edyta Demby-Siwek: Preferuję model partnerskiego zarządzania

Tak, choć w środkowo-wschodniej części Europy jest całkiem sporo kobiet kierujących pracą wielu krajowych urzędów. W statystykach wypadamy więc lepiej niż kraje „starej” Unii. Nie wiem, czy to pozostałość po czasach PRL, kiedy w społeczeństwie wybrzmiewało hasło „kobiety na traktory”. Nigdy nie czułyśmy barier i zawsze byłyśmy przyzwyczajone do pracy, którą traktowałyśmy jako coś oczywistego. Jednak z przeprowadzonych przez UE badań wynika, że w ubiegłym roku ani jedna osoba z naszej części Europy nie objęła żadnego wysokiego stanowiska unijnego. Moją pierwszą reakcją było więc zdziwienie, że tak duży kraj jak Polska nie ma żadnego takiego reprezentanta. I to niezależnie od płci. Tą kwestią powinniśmy zająć się, jeśli chcemy zadbać też o równowagę płci. Mamy jeszcze dużo do zrobienia.

To niestety również problem „wewnętrzny”, chociaż Polska będzie musiała poddać się unijnemu prawu, narzucającemu np. parytety w spółkach Skarbu Państwa.

Zdecydowanie. Myślę, że i tak zrobiliśmy już krok w dobrą stronę, powołując ministra do spraw równości, który ma zadbać nie tylko o przyjęcie konkretnej ustawy, ale też podejmować różne działania przeciwdziałające wykluczeniu. To od jego aktywności uzależnione zostanie, jak będziemy postrzegani przez innych. Będzie to również miało wpływ czy zasada równości w radach nadzorczych, administracji rządowej i samorządowej oraz polityce prorodzinnej i edukacji będzie respektowana, czy też nie. Dobrym przykładem może być dla nas choćby Szwecja i inne kraje skandynawskie, gdzie równość gwarantują przepisy prawa, a proces obsadzania zarówno kobiet, jak i mężczyzn na wysokich stanowiskach, jest dla społeczeństwa transparentny.

Do ich pełnienia nie każdy się nadaje, również z typowo logistycznych powodów, takich jak na przykład konieczność przeprowadzki. W pani przypadku: do Alicante, wraz z całą rodziną. Co okazało się dla pani dotąd największym wyzwaniem?

Oczywiście, że logistyka, bo przeprowadzka z mężem, synami i psem to duże wyzwanie. Na szczęście EUIPO to przyjazne miejsce pracy, które zapewnia dostęp do europejskiej szkoły dla dzieci zatrudnionych pracowników. Mimo że nasze serca pozostaną w Polsce, cieszymy się przeprowadzką. Dla mnie będzie to świetne doświadczenie zawodowe, dla nich – wyzwanie językowe i edukacyjne. A w chwilach, w których pojawia się niepewność sprawdzam, jaka pogoda jest obecnie w Alicante – i od razu robi mi się lepiej.