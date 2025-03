27 proc. respondentek z Polski przyznała w omawianym badaniu, że prowadzi dodatkową działalność zarobkową poza pracą na etacie – wśród nich największy odsetek to przedstawicielki pokolenia Z (38 proc.). Głównymi powodami, które skłaniają Polki do podjęcia pracy dodatkowej, są chęć podniesienia zarobków (60 proc.), potrzeba oszczędzania na konkretny cel (39 proc.) i uzyskanie niezależności finansowej (32 proc.).

Czego potrzebują kobiety do uruchomienia własnego biznesu?

Uczestniczki badania zapytano również o to, jakie wsparcie mogłoby zachęcić je do uruchomienia własnego biznesu. Co trzecia przyznała, że potrzebuje szkoleń w zakresie podstawowych umiejętności biznesowych, a 28 proc. - lepszej edukacji. 14 proc. pań stwierdziło natomiast, że w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej pomogłoby wsparcie rządu w zakresie opieki nad dziećmi. Na pytanie o to, jakie konkretne rozwiązania wsparłyby kobiety w pokonaniu barier i większej pewności siebie przy zakładaniu firmy, 29 proc. badanych odpowiedziało, że lepszy dostęp do dotacji, a 27 proc. wskazało na szkolenia w zakresie opracowywania biznesplanu. 26 proc. z kolei chciałoby mieć wspólnika lub wspólniczkę.

Kobiety, które już są przedsiębiorczyniami, zapytano w ankiecie m.in. o to. co zmotywowało je do założenia biznesu. Ponad połowa (53 proc.) odpowiedziała, że była to chęć realizacji marzeń, a 45 proc. pań przyznało, że nie chciały pracować dla kogoś innego. 43 proc. z kolei zależało na elastycznym czasie pracy.

Mając na uwadze tak silnie zarysowującą się wśród kobiet potrzebę „działania na własnych zasadach” – szczególnie tych z pokolenia Z – eksperci zwracają uwagę, że trudno nie zadawać pytań o to, czy wkrótce firmy zatrudniające pracowników na etatach będą musiały myśleć o zmianie zasad działania.

