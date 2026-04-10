Zdobycie wykształcenia (50 proc.) i konkretnych zarobków (38 proc.) to najczęściej wymieniane ambicje zawodowe polskich przedsiębiorczyń z czasów, gdy miały około 20 lat. Aż 52 proc. kobiet prowadzących firmę deklaruje, że zrealizowały cele, które towarzyszyły im przed laty. Jedynie 5 proc. przyznaje, że nie udało im się ich osiągnąć. Dane pochodzą z najnowszej części raportu towarzyszącego XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką.

Jakie ambicje miały w młodości polskie przedsiębiorczynie?

Zdobycie pracy było w młodości ważnym zawodowym celem dla 31 proc. przedsiębiorczyń, a praca na konkretnym stanowisku – dla 22 proc. W grupie wszystkich badanych te ambicje podzielało kolejno 37 proc. i 19 proc. ankietowanych. Jedynie 5 proc. przedsiębiorczyń nie zrealizowało ambicji zawodowych z młodości.

Zebrane dane pokazują również, że co drugiej przedsiębiorczyni (52 proc.) udało się osiągnąć cele zawodowe, które miała w wieku około 20 lat. Co trzecia (34 proc.) deklaruje, że ambicje zawodowe zrealizowane zostały częściowo. Jedynie 5 proc. badanych przedsiębiorczyń przyznaje, że nie spełniły swoich planów. W grupie wszystkich badanych tylko 15 proc. zrealizowało swoje ambicje, 36 proc. zrobiło to częściowo, a 16 proc. nie udało się tego osiągnąć.

W kontekście ambicji najczęściej padającą odpowiedzią wśród uczestników badania było zdobycie konkretnych zarobków (39 proc.) – wśród przedsiębiorczyń zajęła ona miejsce drugie (38 proc.). W dalszej kolejności przedsiębiorczynie wskazują założenie i prowadzenie własnej firmy – w wieku 20 lat marzyła o tym co trzecia z nich (33 proc.). Spośród wszystkich ankietowanych swoją przyszłość z własnym biznesem wiązało jedynie 15 proc.

Myślenie o karierze w młodości jest kierunkowe

– Na wczesnym etapie życia zawodowego ambicje koncentrują się przede wszystkim wokół edukacji, zarobków i ogólnie rozumianego rozwoju, a znacznie rzadziej przyjmują formę precyzyjnie określonych planów dotyczących konkretnej branży czy pracodawcy – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką.

– Plany na pracę w specyficznym sektorze wskazało 17 proc. przedsiębiorczyń i 15 proc. ogółu badanych, a zatrudnienie w wybranej firmie odpowiednio 12 proc. i 13 proc. Potwierdza to, że w wieku 20 lat myślenie o karierze ma raczej charakter kierunkowy niż szczegółowy. Jednocześnie wyraźnie widać różnicę w podejściu do samej aktywności zawodowej – brak ambicji deklarowało jedynie 4 proc. przedsiębiorczyń wobec 9 proc. wśród wszystkich respondentów, co może wskazywać na ich większą orientację na rozwój i świadome budowanie własnej drogi zawodowej już na starcie – wyjaśnia.

Badanie towarzyszące XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką przeprowadziła Grupa 4P.

