Reklama

Mocno wzrosła liczba kobiet inwestorek. Oto, czym wyróżnia się ich styl działania

Polki są coraz bardziej aktywne w inwestowaniu. Z danych aplikacji XTB wynika, że w ostatnich latach ich udział wśród inwestorów wzrósł prawie trzykrotnie, a dziś stanowią one już niemal 19 proc. aktywnych klientów. Oto, co je odróżnia od mężczyzn w działaniach inwestycyjnych.

Publikacja: 06.03.2026 11:53

Kobiety inwestorki wykonują mniej transakcji niż mężczyźni i dłużej utrzymują pozycje, zwłaszcza w p

Kobiety inwestorki wykonują mniej transakcji niż mężczyźni i dłużej utrzymują pozycje, zwłaszcza w przypadku instrumentów takich jak ETF-y.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Dane wewnętrzne XTB pokazują, że inwestowanie przestało być obszarem zdominowanym przez jedną grupę demograficzną. Widać w nich wyraźny wzrost liczby inwestorek, niemal trzykrotny w porównaniu z 2021 r. Kobiety to już istotny segment rynku inwestycyjnego.

Kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni

– Jedną z najbardziej widocznych różnic między kobietami i mężczyznami jest styl podejmowania decyzji inwestycyjnych – mówi dr Monika Gorgoń, Dyrektor Działu Prawnego XTB. Z naszych danych wynika, że kobiety częściej rozpoczynają inwestowanie z wyższym pierwszym depozytem (o 48 proc.) i szybciej przechodzą od rejestracji konta do pierwszej wpłaty. To sugeruje, że wchodzą na rynek bardziej zdecydowanie i z wcześniej przemyślanym planem działania. Natomiast więcej im czasu zajmuje przejście od pierwszej wpłaty do pierwszej transakcji, co może wskazywać na to, że kobiety dłużej sprawdzają instrumenty i analizują je przed pierwszą transakcją – tłumaczy. 

Co istotne, poziom kapitału i wartość instrumentów finansowych kobiet i mężczyzn są bardzo zbliżone. Największa grupa (41 proc. klientek i 44 proc. klientów) posiada oszczędności poniżej 22 500 zł, w przedziale 22 500–89 999 zł znajduje się 29 proc. klientek i 26 proc. klientów. 

Czytaj więcej

Torebki marki Hermès zyskują na wartości
Styl życia
Czy zakup luksusowej torebki może być inwestycją?

Jeśli chodzi o dalszą aktywność inwestycyjną kobiet, widać w niej większą selektywność. Kobiety ogólnie wykonują mniej transakcji niż mężczyźni i dłużej utrzymują pozycje, zwłaszcza w przypadku instrumentów takich jak ETF-y. W praktyce oznacza to częstsze stosowanie strategii długoterminowych, opartych na konsekwentnym budowaniu portfela.

Reklama
Reklama

– To interesujący kontrast: z jednej strony widzimy większą decyzyjność na starcie inwestowania, a z drugiej – bardziej spokojny i zdyscyplinowany styl zarządzania portfelem – wyjaśnia ekspertka. – Kobiety rzadziej dokonują transakcji, ale częściej działają według jasno określonej strategii i są bardziej konsekwentne w jej realizacji.

Cele inwestycyjne kobiet i mężczyzn

Jeżeli chodzi o cele inwestycyjne, to różnice w motywacjach kobiet i mężczyzn są dziś niewielkie. Obie grupy koncentrują się na ochronie kapitału przed inflacją, dywersyfikacji portfela i poszukiwaniu atrakcyjnych stóp zwrotu. To wyraźnie podważa utrwalony przez lata stereotyp bardziej zachowawczego podejścia kobiet do inwestowania. W praktyce widzimy raczej połączenie ambicji i odpowiedzialności: kobiety myślą długoterminowo, są świadome wyzwań emerytalnych, ale nie rezygnują z oczekiwania realnych zysków.

Czytaj więcej

Zdaniem badaczy niepewność kobiet w kontekście inwetycyjnym ma po części podłoże kulturowe i środowi
Biznes
Polki obawiają się inwestowania. Ustalono, jakie są tego przyczyny

– Warto też podkreślić, że przy tych różnicach w stylu inwestowania poziom kapitału kobiet i mężczyzn jest dziś bardzo zbliżony. To pokazuje, że inwestowanie coraz częściej staje się narzędziem dostępnym dla licznej grupy, a nie wyłącznie dla najbardziej aktywnych czy najbardziej zamożnych inwestorów.

Zdaniem ekspertki omawiane dane dowodzą, że dziś zmienia się nie tylko skala obecności kobiet na rynku, ale także jej jakość. Inwestorki mają sprecyzowane cele, wysoką świadomość finansową i coraz częściej myślą w perspektywie długoterminowej. Można się spodziewać, że wraz z dalszym rozwojem edukacji finansowej trend ten będzie się umacniał i coraz silniej wpłynie na strukturę całego rynku kapitałowego w Polsce.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Mediana emerytur kobiet była w 2024 r. o 24,9 proc. niższa niż mężczyzn.
Biznes i prawo
Przepaść między kobietami i mężczyznami w wysokości emerytur. Nowe dane Eurostatu
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
W 2015 r. pochodząca z brytyjskiego Northampton Pat McGrath uruchomiła własną markę kosmetyków kolor
Biznes i prawo
Znana marka kosmetyczna ogłosiła upadłość, ale jej losy nie są jeszcze przesądzone
Działania Justyny Redełkiewicz zostały docenione przez ONZ jako realny wkład w realizację Agendy 203
POLKA NA OBCZYŹNIE
„Kosmos już tu jest”. To ona od zera wdrażała technologię, z której korzystają dziś miliardy ludzi
Katarzyna Kowalska-Jarnot: Przez lata zespoły były względnie jednorodne wiekowo, kulturowo podobne,
Biznes i prawo
Czego liderki z pokolenia milenialsów powinny uczyć się od zetek
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama