Dane wewnętrzne XTB pokazują, że inwestowanie przestało być obszarem zdominowanym przez jedną grupę demograficzną. Widać w nich wyraźny wzrost liczby inwestorek, niemal trzykrotny w porównaniu z 2021 r. Kobiety to już istotny segment rynku inwestycyjnego.

Kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni

– Jedną z najbardziej widocznych różnic między kobietami i mężczyznami jest styl podejmowania decyzji inwestycyjnych – mówi dr Monika Gorgoń, Dyrektor Działu Prawnego XTB. Z naszych danych wynika, że kobiety częściej rozpoczynają inwestowanie z wyższym pierwszym depozytem (o 48 proc.) i szybciej przechodzą od rejestracji konta do pierwszej wpłaty. To sugeruje, że wchodzą na rynek bardziej zdecydowanie i z wcześniej przemyślanym planem działania. Natomiast więcej im czasu zajmuje przejście od pierwszej wpłaty do pierwszej transakcji, co może wskazywać na to, że kobiety dłużej sprawdzają instrumenty i analizują je przed pierwszą transakcją – tłumaczy.

Co istotne, poziom kapitału i wartość instrumentów finansowych kobiet i mężczyzn są bardzo zbliżone. Największa grupa (41 proc. klientek i 44 proc. klientów) posiada oszczędności poniżej 22 500 zł, w przedziale 22 500–89 999 zł znajduje się 29 proc. klientek i 26 proc. klientów.

Jeśli chodzi o dalszą aktywność inwestycyjną kobiet, widać w niej większą selektywność. Kobiety ogólnie wykonują mniej transakcji niż mężczyźni i dłużej utrzymują pozycje, zwłaszcza w przypadku instrumentów takich jak ETF-y. W praktyce oznacza to częstsze stosowanie strategii długoterminowych, opartych na konsekwentnym budowaniu portfela.