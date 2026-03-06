Kobiety inwestorki wykonują mniej transakcji niż mężczyźni i dłużej utrzymują pozycje, zwłaszcza w przypadku instrumentów takich jak ETF-y.
Dane wewnętrzne XTB pokazują, że inwestowanie przestało być obszarem zdominowanym przez jedną grupę demograficzną. Widać w nich wyraźny wzrost liczby inwestorek, niemal trzykrotny w porównaniu z 2021 r. Kobiety to już istotny segment rynku inwestycyjnego.
– Jedną z najbardziej widocznych różnic między kobietami i mężczyznami jest styl podejmowania decyzji inwestycyjnych – mówi dr Monika Gorgoń, Dyrektor Działu Prawnego XTB. Z naszych danych wynika, że kobiety częściej rozpoczynają inwestowanie z wyższym pierwszym depozytem (o 48 proc.) i szybciej przechodzą od rejestracji konta do pierwszej wpłaty. To sugeruje, że wchodzą na rynek bardziej zdecydowanie i z wcześniej przemyślanym planem działania. Natomiast więcej im czasu zajmuje przejście od pierwszej wpłaty do pierwszej transakcji, co może wskazywać na to, że kobiety dłużej sprawdzają instrumenty i analizują je przed pierwszą transakcją – tłumaczy.
Co istotne, poziom kapitału i wartość instrumentów finansowych kobiet i mężczyzn są bardzo zbliżone. Największa grupa (41 proc. klientek i 44 proc. klientów) posiada oszczędności poniżej 22 500 zł, w przedziale 22 500–89 999 zł znajduje się 29 proc. klientek i 26 proc. klientów.
Jeśli chodzi o dalszą aktywność inwestycyjną kobiet, widać w niej większą selektywność. Kobiety ogólnie wykonują mniej transakcji niż mężczyźni i dłużej utrzymują pozycje, zwłaszcza w przypadku instrumentów takich jak ETF-y. W praktyce oznacza to częstsze stosowanie strategii długoterminowych, opartych na konsekwentnym budowaniu portfela.
– To interesujący kontrast: z jednej strony widzimy większą decyzyjność na starcie inwestowania, a z drugiej – bardziej spokojny i zdyscyplinowany styl zarządzania portfelem – wyjaśnia ekspertka. – Kobiety rzadziej dokonują transakcji, ale częściej działają według jasno określonej strategii i są bardziej konsekwentne w jej realizacji.
Jeżeli chodzi o cele inwestycyjne, to różnice w motywacjach kobiet i mężczyzn są dziś niewielkie. Obie grupy koncentrują się na ochronie kapitału przed inflacją, dywersyfikacji portfela i poszukiwaniu atrakcyjnych stóp zwrotu. To wyraźnie podważa utrwalony przez lata stereotyp bardziej zachowawczego podejścia kobiet do inwestowania. W praktyce widzimy raczej połączenie ambicji i odpowiedzialności: kobiety myślą długoterminowo, są świadome wyzwań emerytalnych, ale nie rezygnują z oczekiwania realnych zysków.
– Warto też podkreślić, że przy tych różnicach w stylu inwestowania poziom kapitału kobiet i mężczyzn jest dziś bardzo zbliżony. To pokazuje, że inwestowanie coraz częściej staje się narzędziem dostępnym dla licznej grupy, a nie wyłącznie dla najbardziej aktywnych czy najbardziej zamożnych inwestorów.
Zdaniem ekspertki omawiane dane dowodzą, że dziś zmienia się nie tylko skala obecności kobiet na rynku, ale także jej jakość. Inwestorki mają sprecyzowane cele, wysoką świadomość finansową i coraz częściej myślą w perspektywie długoterminowej. Można się spodziewać, że wraz z dalszym rozwojem edukacji finansowej trend ten będzie się umacniał i coraz silniej wpłynie na strukturę całego rynku kapitałowego w Polsce.
