Polki obawiają się inwestowania. Ustalono, jakie są tego przyczyny

Czy istnieje jakiś sposób na to, aby kobiety inwestowały z większą odwagą? Same zainteresowane zapytała o to dr hab. Katarzyna Sekścińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka raportu „Kobiety (nie)inwestorki”.

„Kobiety często mówią o tym, że potrzebują inicjatyw, które zrzeszają kobiety, różnych klubów, grup dyskusyjnych, gdzie mogą skonsultować z innymi kobietami swoje pomysły, gdzie inne kobiety mogą podzielić się swoimi sukcesami. Wreszcie mówią, że potrzebują inspirujących przykładów, po prostu chcą wiedzieć, że innym kobietom się udawało. Myślę, że warto o tym pamiętać i próbować iść z komunikacją w takim kierunku”, tłumaczy ekspertka.

Źródło:

Newseria