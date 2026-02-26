Mediana emerytur kobiet była w 2024 r. o 24,9 proc. niższa niż mężczyzn.
Zarówno w Polsce, jak i w znakomitej większości krajów Unii Europejskiej emerytury kobiet są niższe od świadczeń, jakie otrzymują seniorzy płci męskiej. Najnowszy raport Eurostatu, podsumowujący dane za 2024 r., ujawnia znaczące różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn, które dotyczą również Polski.
W 2024 r. emerytura Europejki była średnio o 24,5 proc. niższa niż świadczenie Europejczyka. W Polsce ta różnica była znacznie mniejsza – wynosiła 14,5 proc., z korzyścią dla mężczyzn. Znacznie gorzej sytuacja przedstawiała się między innymi w krajach skandynawskich, a także w Niemczech, Francji, Belgii, Szwajcarii czy Hiszpanii.
Największe różnice zaobserwowano na Malcie (40,3 proc.), w Holandii (36,3 proc.) i w Austrii (35,6 proc.). Najmniejsze – w Estonii (5,6 proc.), w Słowacji (8,4 proc.) i na Węgrzech (9,6 proc.).
Oprócz średnich analitycy Eurostatu obliczyli też różnice w oparciu o medianę emerytur, czyli wartość środkową, która oddziela połowę emerytur o wyższej wartości od połowy emerytur o wartości niższej. W przeciwieństwie do średniej mediana w mniejszym stopniu uwzględnia niewielką liczbę najwyższych i najniższych wartości emerytur, przez co statystyka ta jest bardziej miarodajna.
Mediana emerytur kobiet była w 2024 r. o 24,9 proc. niższa niż mężczyzn – a więc różnica była jeszcze wyższa niż w przypadku średniej. Mediana była wyższa od średniej również w Polsce – wyniosła ponad 15 proc.
Największe różnice tego wskaźnika dotyczyły Luksemburga (43,3 proc.), Hiszpanii (41,1 proc.) i Holandii (39,6 proc.). Najmniejsze luki zauważono w Danii (2,7 proc.), na Węgrzech (0,4 proc.) i w Estonii – jedynym kraju, w którym różnica wyniosła -0,3 proc., a więc z korzyścią dla kobiet.
Obliczono też wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród osób w wieku 65 lat i starszych. Także i ta wartość wypadła na niekorzyść kobiet – w skali całej Unii Europejskiej wyniosła -5,6 proc. Jedynie w pięciu krajach – w Luksemburgu, Szwecji, Danii, Belgii, Słowenii i we Francji – sytuacja była odwrotna.
Największe różnice pod względem zagrożenia ubóstwem dotyczą Malty (-18,6 proc.), Litwy (-13,3 proc.), Austrii (-13 proc.), Portugalii (-12,5 proc.), a także Polski – tu wskaźnik przekroczył -12 proc.
Eksperci porównali też wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w odniesieniu do wysokości ich zarobków, kiedy byli jeszcze aktywni zawodowo. Średnia europejska wyniosła 0,03 proc., co oznacza, że emerytury mężczyzn były bardziej zbliżone do ich zarobków – w porównaniu z kobietami.
Największa przepaść w tym obszarze wystąpiła w Hiszpanii (0,18 proc.), Włoszech (0,11 proc.) i w Polsce (0,10 proc.). Dla kontrastu: Luksemburg, Niemcy i Czechy okazały się krajami, gdzie zarobki kobiet przekładają się na wysokości ich emerytur bardziej proporcjonalnie niż w przypadku mężczyzn. Jedynymi krajami, w których nie zaobserwowano żadnych różnic między świadczeniami kobiet i mężczyzn, były Malta i Chorwacja.
