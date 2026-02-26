Zarówno w Polsce, jak i w znakomitej większości krajów Unii Europejskiej emerytury kobiet są niższe od świadczeń, jakie otrzymują seniorzy płci męskiej. Najnowszy raport Eurostatu, podsumowujący dane za 2024 r., ujawnia znaczące różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn, które dotyczą również Polski.

Reklama Reklama

Emerytury – raport Eurostatu ujawnia przepaść między kobietami i mężczyznami

W 2024 r. emerytura Europejki była średnio o 24,5 proc. niższa niż świadczenie Europejczyka. W Polsce ta różnica była znacznie mniejsza – wynosiła 14,5 proc., z korzyścią dla mężczyzn. Znacznie gorzej sytuacja przedstawiała się między innymi w krajach skandynawskich, a także w Niemczech, Francji, Belgii, Szwajcarii czy Hiszpanii.

Największe różnice zaobserwowano na Malcie (40,3 proc.), w Holandii (36,3 proc.) i w Austrii (35,6 proc.). Najmniejsze – w Estonii (5,6 proc.), w Słowacji (8,4 proc.) i na Węgrzech (9,6 proc.).

Oprócz średnich analitycy Eurostatu obliczyli też różnice w oparciu o medianę emerytur, czyli wartość środkową, która oddziela połowę emerytur o wyższej wartości od połowy emerytur o wartości niższej. W przeciwieństwie do średniej mediana w mniejszym stopniu uwzględnia niewielką liczbę najwyższych i najniższych wartości emerytur, przez co statystyka ta jest bardziej miarodajna.