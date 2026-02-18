Znana marka kosmetyczna ogłosiła upadłość, ale jej losy nie są jeszcze przesądzone

W 2015 r. pochodząca z brytyjskiego Northampton Pat McGrath uruchomiła własną markę kosmetyków kolorowych „do zadań specjalnych”, których adresatkami miały być posiadaczki wszystkich typów urody i karnacji.
Pat McGrath to jedna z najbardziej znanych osób w branży beauty. Słynna makijażystka założyła swoją markę, która szybko zyskała status kultowej. McGrath ma na koncie współpracę z najsłynniejszymi celebrytkami naszych czasów: malowała i maluje takie sławy jak Madonna, Oprah Winfrey, Rihanna, Taylor Swift czy Kim Kardashian.
McGrath przetarła nowe szlaki w makijażu codziennym i artystycznym: wymyślała innowacyjne formuły kosmetyków kolorowych, w swoich kreacjach sięgała po nietypowe dekoracje twarzy. W 2019 r. magazyn „Time” ogłosił ją jedną ze stu najbardziej wpływowych osób na świecie, dwa lata później otrzymała z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki.
Jak to się stało, że po dekadzie funkcjonowania firma „królowej branży beauty”, której wartość sięgnęła w 2018 r. miliarda dol., ogłosiła bankructwo? Wniosek o upadłość firmy Pat McGrath Labs wpłynął do sądu w Miami 22 stycznia. Dokumenty sądowe wskazują, że zadłużenie firmy może wynosić nawet 100 mln dol.
Tymczasem pojawiła się nadzieja na wskrzeszenie marki Pat McGrath. Pomocną dłoń zaoferowała firma inwestycyjna GDA Luma z Florydy. We wtorek 17 lutego sąd wyraził zgodę na zastrzyk finansowy dla Pat McGrath w wysokości 30 mln dol.
Firma GDA Luma ma być większościowym udziałowcem w firmie. Założycielka marki, Pat McGrath, pozostanie w zarządzie firmy, ale już nie jako prezeska, ale dyrektorka kreatywna.
Swoją błyskotliwą karierę Pat McGrath rozpoczęła w latach 90. Ma na koncie współprace z czołowymi fotografami i magazynami o modzie, a także wszystkimi najbardziej renomowanymi markami z branży mody i beauty.
W 2015 r. pochodząca z brytyjskiego Northampton Pat McGrath uruchomiła własną markę kosmetyków kolorowych „do zadań specjalnych”, których adresatkami miały być posiadaczki wszystkich typów urody i karnacji. Klientki pokochały innowacyjne formuły i „instagramowe” opakowania kosmetyków, które wyprzedawały się na pniu.
Te decyzje dotyczyły między innymi kolejnych współprac marki. Najpierw McGrath podpisała umowę na wyłączną dystrybucję jej kosmetyków z siecią Sephora, jednak wyniki sprzedażowe marki nie osiągały odpowiednich poziomów. Kiedy przyszła kolej na kontrakt z bardziej budżetową siecią Ulta Beauty, problemy z „dowożeniem” wyników się powtórzyły.
Obserwatorzy sytuacji Pat McGrath zauważają też, że marka przestała nie tylko wyznaczać nowe trendy w makijażu, ale też za nimi nadążać. Nowe kosmetyki, jakie trafiały na rynek, nie były tymi, których faktycznie potrzebowały klientki.
McGrath przegapiała też wiralowe momenty, które mogłaby wykorzystać jako znakomitą reklamę swojej marki. Na przykład dopiero rok po głośnym pokazie domu mody Maison Margiela ze stycznia 2024 r. wypuściła specjalną maskę umożliwiającą wykonanie makijażu z efektem tafli szkła. Nie zareagowała też w porę na furorę swojej czerwonej szminki, z którą w trakcie dwuletniej trasy koncertowej „Eras” nie rozstawała się Taylor Swift.
W międzyczasie Pat McGrath Labs opuścili kluczowi inwestorzy. To okazało się gwoździem do trumny firmy.
