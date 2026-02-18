Znana marka kosmetyczna ogłosiła upadłość, ale jej losy nie są jeszcze przesądzone

Pat McGrath to jedna z najbardziej znanych osób w branży beauty. Słynna makijażystka założyła swoją markę, która szybko zyskała status kultowej. McGrath ma na koncie współpracę z najsłynniejszymi celebrytkami naszych czasów: malowała i maluje takie sławy jak Madonna, Oprah Winfrey, Rihanna, Taylor Swift czy Kim Kardashian.

Marka Pat McGrath Labs przetrwa. Pojawiła się pomoc inwestora

McGrath przetarła nowe szlaki w makijażu codziennym i artystycznym: wymyślała innowacyjne formuły kosmetyków kolorowych, w swoich kreacjach sięgała po nietypowe dekoracje twarzy. W 2019 r. magazyn „Time” ogłosił ją jedną ze stu najbardziej wpływowych osób na świecie, dwa lata później otrzymała z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki.

Jak to się stało, że po dekadzie funkcjonowania firma „królowej branży beauty”, której wartość sięgnęła w 2018 r. miliarda dol., ogłosiła bankructwo? Wniosek o upadłość firmy Pat McGrath Labs wpłynął do sądu w Miami 22 stycznia. Dokumenty sądowe wskazują, że zadłużenie firmy może wynosić nawet 100 mln dol.

Tymczasem pojawiła się nadzieja na wskrzeszenie marki Pat McGrath. Pomocną dłoń zaoferowała firma inwestycyjna GDA Luma z Florydy. We wtorek 17 lutego sąd wyraził zgodę na zastrzyk finansowy dla Pat McGrath w wysokości 30 mln dol.