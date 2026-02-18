Reklama

Znana marka kosmetyczna ogłosiła upadłość, ale jej losy nie są jeszcze przesądzone

Dla marki kosmetyków kolorowych Pat McGrath Labs pojawiło się światełko w tunelu. Kilka tygodni po ogłoszeniu przez firmę upadłości pojawił się inwestor, który zaproponował finansowanie. Restrukturyzacja firmy ma się wiązać z odejściem założycielki ze stanowiska prezeski firmy.

Publikacja: 18.02.2026 12:07

W 2015 r. pochodząca z brytyjskiego Northampton Pat McGrath uruchomiła własną markę kosmetyków kolor

W 2015 r. pochodząca z brytyjskiego Northampton Pat McGrath uruchomiła własną markę kosmetyków kolorowych „do zadań specjalnych”, których adresatkami miały być posiadaczki wszystkich typów urody i karnacji.

Foto: PAP/Retna

Izabela Popko

Pat McGrath to jedna z najbardziej znanych osób w branży beauty. Słynna makijażystka założyła swoją markę, która szybko zyskała status kultowej. McGrath ma na koncie współpracę z najsłynniejszymi celebrytkami naszych czasów: malowała i maluje takie sławy jak Madonna, Oprah Winfrey, Rihanna, Taylor Swift czy Kim Kardashian.

Marka Pat McGrath Labs przetrwa. Pojawiła się pomoc inwestora

McGrath przetarła nowe szlaki w makijażu codziennym i artystycznym: wymyślała innowacyjne formuły kosmetyków kolorowych, w swoich kreacjach sięgała po nietypowe dekoracje twarzy. W 2019 r. magazyn „Time” ogłosił ją jedną ze stu najbardziej wpływowych osób na świecie, dwa lata później otrzymała z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki.

Jak to się stało, że po dekadzie funkcjonowania firma „królowej branży beauty”, której wartość sięgnęła w 2018 r. miliarda dol., ogłosiła bankructwo? Wniosek o upadłość firmy Pat McGrath Labs wpłynął do sądu w Miami 22 stycznia. Dokumenty sądowe wskazują, że zadłużenie firmy może wynosić nawet 100 mln dol.

Czytaj więcej

Blisko dwie dekady od wkroczenia w świat mediów cyfrowych, mająca ponad 6 mln obserwujących, Claudia
Biznes
Wielomilionowe dochody młodej bizneswoman. Jakie ryzyko podjęła Claudia Sulewski?

Tymczasem pojawiła się nadzieja na wskrzeszenie marki Pat McGrath. Pomocną dłoń zaoferowała firma inwestycyjna GDA Luma z Florydy. We wtorek 17 lutego sąd wyraził zgodę na zastrzyk finansowy dla Pat McGrath w wysokości 30 mln dol.

Reklama
Reklama

Firma GDA Luma ma być większościowym udziałowcem w firmie. Założycielka marki, Pat McGrath, pozostanie w zarządzie firmy, ale już nie jako prezeska, ale dyrektorka kreatywna.

Historia wzlotu i upadku marki Pat McGrath

Swoją błyskotliwą karierę Pat McGrath rozpoczęła w latach 90. Ma na koncie współprace z czołowymi fotografami i magazynami o modzie, a także wszystkimi najbardziej renomowanymi markami z branży mody i beauty.

W 2015 r. pochodząca z brytyjskiego Northampton Pat McGrath uruchomiła własną markę kosmetyków kolorowych „do zadań specjalnych”, których adresatkami miały być posiadaczki wszystkich typów urody i karnacji. Klientki pokochały innowacyjne formuły i „instagramowe” opakowania kosmetyków, które wyprzedawały się na pniu.

Te decyzje dotyczyły między innymi kolejnych współprac marki. Najpierw McGrath podpisała umowę na wyłączną dystrybucję jej kosmetyków z siecią Sephora, jednak wyniki sprzedażowe marki nie osiągały odpowiednich poziomów. Kiedy przyszła kolej na kontrakt z bardziej budżetową siecią Ulta Beauty, problemy z „dowożeniem” wyników się powtórzyły.

Czytaj więcej

Bizneswoman Huda Kattan należy do pierwszego pokolenia influencerek urodowych, które swoją działalno
Biznes
Huda Kattan, twórczyni marki Huda Beauty, odzyskała pełnię władzy w swoim imperium

Obserwatorzy sytuacji Pat McGrath zauważają też, że marka przestała nie tylko wyznaczać nowe trendy w makijażu, ale też za nimi nadążać. Nowe kosmetyki, jakie trafiały na rynek, nie były tymi, których faktycznie potrzebowały klientki.

Reklama
Reklama

McGrath przegapiała też wiralowe momenty, które mogłaby wykorzystać jako znakomitą reklamę swojej marki. Na przykład dopiero rok po głośnym pokazie domu mody Maison Margiela ze stycznia 2024 r. wypuściła specjalną maskę umożliwiającą wykonanie makijażu z efektem tafli szkła. Nie zareagowała też w porę na furorę swojej czerwonej szminki, z którą w trakcie dwuletniej trasy koncertowej „Eras” nie rozstawała się Taylor Swift.

W międzyczasie Pat McGrath Labs opuścili kluczowi inwestorzy. To okazało się gwoździem do trumny firmy.

Źródło:
www.businessoffashion.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Lifestyle Uroda Kosmetyki biznes
Działania Justyny Redełkiewicz zostały docenione przez ONZ jako realny wkład w realizację Agendy 203
POLKA NA OBCZYŹNIE
„Kosmos już tu jest”. To ona od zera wdrażała technologię, z której korzystają dziś miliardy ludzi
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Katarzyna Kowalska-Jarnot: Przez lata zespoły były względnie jednorodne wiekowo, kulturowo podobne,
Biznes i prawo
Czego liderki z pokolenia milenialsów powinny uczyć się od zetek
Wśród kluczowych przyczyn powolnego tempa wzrostu liczby kobiet w gronie europejskich dyplomatów eks
Biznes i prawo
Jedynie 3 na 10 dyplomatów to kobiety. Polska wypada na tle Europy bardzo blado
Mankeeping to systematyczna, niewidzialna praca emocjonalna i społeczna wykonywana przez kobiety, kt
Biznes i prawo
Mankeeping – niewidzialna i niedoceniona praca kobiet w firmach. Kto na niej korzysta?
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama