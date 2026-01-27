Czego liderki z pokolenia milenialsów powinny uczyć się od zetek

Wiele mówi się o tym, że żyjemy coraz szybciej, w coraz większym stresie, świat zaskakuje nas coraz to nowymi zmianami, postęp technologiczny rewolucjonizuje rynek pracy i ludzie odczuwają silne napięcie psychiczne, niepokój, niektórzy nie wytrzymują presji. Idą z tymi problemami do lidera. A lider, zgodnie z coraz powszechniejszym oczekiwaniem, powinien te problemy jakoś zaopiekować, ale w tym samym czasie nadal ma do zrealizowania swoje cele. I robi się ciasno. Nie da się w nieskończoność rozpychać zakresu obowiązków. Możliwe zatem, że organizacje będą musiały opisać stanowiska przywódcze na nowo. Poza tym, jeśli uznamy, że lider opiekuje się pracownikami, warto zapytać, kto opiekuje się liderem? Przecież podlega stresowi i wypaleniu tak samo jak inni. I nie każda firma ma to systemowo rozwiązane.

Jednym z największych problemów, z moich obserwacji, wśród kobiet w średnim wieku starających się o pracę czy awans, jest ich wielka niepewność siebie i własnych umiejętności. Z kolei te młodsze doskonale znają się na autoprezentacji, ale często nie idzie za nią przygotowanie merytoryczne. Czy jest szansa, aby te umiejętności wyrównać?

Często kobiety 40+ często mają realne kompetencje, ale nie potrafią ich „sprzedać”, młodsze – odwrotnie. Nie jest to jednak twarda reguła, bo pracuję ze studentkami nad wystąpieniami publicznymi i wcale nie jest tak łatwo zachęcić je do prezentacji swoich umiejętności i mówienia o sobie dobrze. Ale rzeczywiście kobiety 40+ mają z tym jeszcze większy kłopot. Myślę, że problem ma kilka przyczyn. Najczęściej słyszę argumenty typu: nie jestem jeszcze gotowa, nie lubię się sprzedawać, to jest niezgodne z moimi wartościami, zamiast się eksponować wolę wykonać po cichu swoją pracę. Poza tym warto pamiętać, że z jednej strony syndrom oszusta („zaraz wszyscy się dowiedzą, że wcale nie jestem taka dobra”) hamuje nawet prawdziwe ekspertki przed zabieraniem głosu, z drugiej są osoby, które świetnie się promują, nie mając zbyt wiele do powiedzenia. Niektóre firmy stosują mentoring, aby dodać kobietom odwagi w wyrażaniu siebie. Ja mam swoją idée fixe, która wydaje mi się dobrym rozwiązaniem: uważam, że kobiety powinny się wspierać. I kropka. Starsze stażem powinny wspierać młodsze na ścieżce kariery, młodsze uczyć starsze odwagi w mówieniu o sobie czy choćby budowania marki osobistej w mediach społecznościowych. Niestety nie zawsze tak jest. Między kobietami też można zauważyć wiele uprzedzeń.

Sztuczna inteligencja niesie ze sobą tak wiele możliwości na skuteczniejsze działania, jak obaw i zagrożeń. Jakie widzisz najważniejsze kwestie z nią związane, z którymi muszą się współcześnie liczyć kobiety na rynku pracy?

Dla kobiet na rynku pracy AI jest jednocześnie szansą i testem. Widzę tu kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze AI uczy się na danych historycznych. Jeśli w tych danych kobiety były rzadziej awansowane, gorzej wynagradzane lub częściej lokowane w rolach pomocniczych, AI może te wzorce powielać – w rekrutacji, ocenach kompetencji czy systemach rekomendacyjnych. Zatem kobiety powinny rozumieć, jak AI działa i gdzie może zniekształcać rzeczywistość. Z drugiej strony może być także narzędziem wyrównywania szans: daje kobietom możliwości reskillingu, szybszego uczenia się, pod warunkiem oczywiście, że jest wsparciem i nie zastępuje myślenia. Największe zagrożenia, jakie widzę, to zbytnie poleganie na AI i przerzucanie na sztuczną inteligencję odpowiedzialności za swoje decyzje.

Często korzystamy z AI bezkrytycznie. W sprawach zawodowych i osobistych. Raport KPMG z 2025 r. „Sztuczna Inteligencja w Polsce. Krajobraz pełen paradoksów” prezentuje ciekawe dane: 69 proc. Polaków regularnie korzysta z AI, a to więcej niż w USA czy Niemczech. Jednak tylko 29 proc. ukończyło szkolenie z zakresu AI (zatem rzeczywiście wie, jak z tego korzystać), a co najlepsze – 55 proc. osób, które korzystają z AI w pracy nie ujawnia tego faktu i przedstawia wygenerowane przez AI treści jako własne. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest doszkalanie się z wykorzystywania AI. Być w tym dobrym. Poruszył mnie dokument unijny stwierdzający wręcz, że nową linią podziału społeczeństw będzie właśnie umiejętność korzystania z AI. Na rynku poradzą sobie ci, którzy będą umieli z tego narzędzia korzystać. Widzę tu oczywiście szansę dla kobiet. Oczywiście pojawia się tu temat metakompetencji takich jak komunikacja, kolaboracja, elastyczność, umiejętność adaptowania się do zmian. To tak zwane kompetencje przyszłości, których póki co AI nie może zastąpić. Trzeba jednak podkreślić, że w wielu z tych obszarów kobiety radzą sobie nieźle.

Mówi pani, że nadchodzi czas metakompetencji. Co to znaczy? Jakie zawody będące domeną kobiet mogą stosunkowo znikać, a na jakie pojawi się coraz większe zapotrzebowanie?

Niektóre zawody, które rewolucjonizuje AI to zawody, gdzie nadreprezentowane są kobiety, na przykład administracja, księgowość, obsługa klienta, podstawowe role HR. I tu ważne jest, aby kobiety aktualizowały swoje kompetencje. Z drugiej strony będzie rosło zapotrzebowanie na zawody wymagające empatii, pracy na relacjach, łączące wiele obszarów. Szczególnie dynamicznie rozwija się rynek zdrowia psychicznego i dobrostanu, ale będą potrzebne role związane m.in. z komunikacją, zarządzaniem zmianą czy kryzysem. I tu wracamy do metakompetencji, czyli tych kompetencji, których nie da się zautomatyzować.