Działające z ramienia Europejskiego Urzędu Patentowego Obserwatorium Patentów i Technologii opublikowało niedawno raport pod tytułem „Advancing women in STEM”, podsumowujący udział kobiet w nauce i innowacjach w 22 krajach Unii Europejskiej. Raport bazuje na danych krajowych urzędów patentowych i organizacji wspierających większy udział kobiet w nauce i rozwoju technologii.

Większy udział kobiet w STEM to pieśń przyszłości

Jeżeli chodzi o udział kobiet w sektorze innowacji, raport ujawnia bardzo powolny progres. Chodzi zarówno o biznes, jak i sferę akademicką. W latach 2019-2022 udział kobiet wzrósł do 13,8 proc., co stanowi wzrost na poziomie zaledwie 0,8 proc. Choć kobiet przybywa w zespołach innowatorów (wzrost z 21,6 do 24,1 proc.), to samodzielnymi innowatorkami jest już tylko garstka specjalistek.

Autorzy raportu zauważają jednocześnie, że udział kobiet znacząco różni się w zależności od dziedziny. Największe odsetki (na poziomie ok. 32-35 proc.) zanotowano w farmacji, biotechnologii i przemyśle spożywczym. Najmniej kobiet (ok. 5-6 proc.) pracuje w przemyśle maszynowym i telekomunikacyjnym.

Raport ujawnia też różnice w udziale kobiet między sferą nauki a biznesem. Podczas gdy 24,4 proc. pracowników uczelni wyższych i państwowych instytutów badawczych to kobiety, w niewielkich start-upach udział kobiet wynosi już tylko 11,6 proc.