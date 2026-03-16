Większy udział kobiet w STEM to pieśń przyszłości. Tak wyglądają dziś liczby

Europejski sektor innowacji to wciąż domena mężczyzn. Pomimo pewnego wzrostu udziału kobiet w tej sferze, nowy raport pokazuje, że postęp odbywa się w żółwim tempie. Jak na tle innych krajów wygląda sytuacja w Polsce?

Publikacja: 16.03.2026 11:16

Kobiety są założycielkami jedynie 13,5 proc. start-upów posiadających europejski patent.

Kobiety są założycielkami jedynie 13,5 proc. start-upów posiadających europejski patent.

Izabela Popko

Działające z ramienia Europejskiego Urzędu Patentowego Obserwatorium Patentów i Technologii opublikowało niedawno raport pod tytułem „Advancing women in STEM”, podsumowujący udział kobiet w nauce i innowacjach w 22 krajach Unii Europejskiej. Raport bazuje na danych krajowych urzędów patentowych i organizacji wspierających większy udział kobiet w nauce i rozwoju technologii.

Większy udział kobiet w STEM to pieśń przyszłości

Jeżeli chodzi o udział kobiet w sektorze innowacji, raport ujawnia bardzo powolny progres. Chodzi zarówno o biznes, jak i sferę akademicką. W latach 2019-2022 udział kobiet wzrósł do 13,8 proc., co stanowi wzrost na poziomie zaledwie 0,8 proc. Choć kobiet przybywa w zespołach innowatorów (wzrost z 21,6 do 24,1 proc.), to samodzielnymi innowatorkami jest już tylko garstka specjalistek.

Autorzy raportu zauważają jednocześnie, że udział kobiet znacząco różni się w zależności od dziedziny. Największe odsetki (na poziomie ok. 32-35 proc.) zanotowano w farmacji, biotechnologii i przemyśle spożywczym. Najmniej kobiet (ok. 5-6 proc.) pracuje w przemyśle maszynowym i telekomunikacyjnym.

Raport ujawnia też różnice w udziale kobiet między sferą nauki a biznesem. Podczas gdy 24,4 proc. pracowników uczelni wyższych i państwowych instytutów badawczych to kobiety, w niewielkich start-upach udział kobiet wynosi już tylko 11,6 proc.

Kobiety są założycielkami jedynie 13,5 proc. start-upów posiadających europejski patent. Prym pod tym względem wiodą Hiszpania, Portugalia i Irlandia, gdzie udział takich start-upów wyniósł odpowiednio 19,2, 15,7 i 14,8 proc.

Kolejnym problemem jest niska reprezentacja kobiet ze stopniem doktora w zespołach innowatorów, którzy zgłaszają swoje wynalazki do patentu. Udział specjalistek z czasem maleje, wraz z kolejnymi etapami kariery, zwłaszcza na etapie komercjalizacji wynalazków.

Maleje liczba polskich innowatorek

Z raportu wynika, że jeżeli chodzi o udział kobiet w sektorze innowacji, Polska – wraz z Grecją i Węgrami – jest na końcu europejskiego peletonu. W ciągu ostatnich 13 lat nasz kraj zanotował spadek liczby zgłoszeń ze strony innowatorek na poziomie 1,6 proc., jeden z największych w Europie. Dla kontrastu, największe, choć nadal skromne wzrosty – odpowiednio o 2,4 i 4 proc. – dotyczą Portugalii i Turcji.

Autorzy raportu zauważają, że więcej kobiet pracuje w młodszych start-upach w porównaniu z firmami, które funkcjonują na rynku od ponad 20 lat – ich udział wynosi odpowiednio 14 i 5,9 proc. Jednocześnie liczba kobiet maleje w tych start-upach, którym udaje się dotrzeć do dalszych rund finansowania.

Eksperci zauważają, że badania, których autorkami są kobiety, mają taki sam potencjał dla innowacji, co prace specjalistów płci męskiej. Ich zdaniem luka między liczbą kobiet a mężczyzn w sektorze innowacji wynika przede wszystkim z czynników społecznych, instytucjonalnych i ekonomicznych, które podminowują szanse rozwoju kobiet w STEM.

Z raportu płynie jeszcze jeden, tym razem pozytywny wniosek. Okazuje się, że liczba kobiet pracujących w europejskich urzędach patentowych konsekwentnie rośnie i w 2025 r. ich odsetek wyniesie 25,5 proc. Obecnie już 29,2 proc. rzeczników patentowych we Wspólnocie to kobiety, o 28 proc. więcej niż dekadę temu.

Źródło:
www.epo.org

