Start-upy nie mają płci, ale bardzo potrzeba im kobiet

Każdemu i każdej kto nie boi się ryzyka. Start-up to biznes dobry na początku działania, gdy ciągle nie jest zweryfikowany model biznesowy. Gdybym miała wybrać jedno słowo, które określa start-up, to byłaby to „niepewność”. Jeśli ma się w sobie moc działania pod presją stresu i czasu, w warunkach skrajnej niepewności, to ma się predyspozycje do tworzenia start-upu. Gratyfikacja jest tu odroczona, więc cierpliwość oraz umiejętność rozwiązywania problemów są także cennymi zaletami.

Jakie konkretne kompetencje, umiejętności powinien mieć początkujący start-upowicz?

Oprócz tych, które już wymieniłam, dorzuciłabym wysokie zdolności interpersonalne i społeczne. Biznes robimy z ludźmi i dla ludzi. Warto umieć się komunikować i być otwartym na ich potrzeby.

W jakich obszarach jest najwięcej start-upów i gdzie najlepiej się one sprawdzają?

Rynek się zmienia, zmieniają się potrzeby, zmieniają się także obszary zainteresowań przedsiębiorców i przedsiębiorczyń. W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost projektów, w których głównych technologicznym silnikiem jest sztuczna inteligencja. Dotykać ona może wiele obszarów: od zdrowia, kryzysu migracyjnego, energetycznego, czy tak ważnego dla mnie tematu jakim jest zmiana klimatu. Żyjemy w czasach, w których kluczową rolę odegrają start-upy będące „środkami przeciwbólowymi”, a nie „suplementami”. Potrzebujemy rozwiązań, które ugaszą nasz ból i pozwolą nam przeżyć na tej planecie jak najdłużej, zarówno w obszarze klimatycznym, jak i społecznym. Na takie start-upy mówi się firmy Zebry- mają one odpowiadać na najbardziej pilne potrzeby ludzkości. Należy do nich Plan Be Eco, bo pomagamy firmom redukować ślad węglowy. Chcemy być przyjaźni dla środowiska, jednocześnie spełniając obowiązujące już od stycznia 2024 roku dyrektywy Komisji Europejskiej.