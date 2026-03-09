Raport PwC: Równouprawnienie płci w sferze zawodowej to pieśń przyszłości

Reklama

Nowe dane PwC na temat sytuacji kobiet na rynku pracy. Jakie zmiany w Polsce?

Jak wygląda sytuacja aktywnych zawodowo Polek w kwestii równouprawnienia płci? Z najnowszego raportu PwC wynika, że wciąż jest daleka od ideału.

Publikacja: 09.03.2026 12:38

Ogólni rzecz biorąc, sytuacja kobiet na rynku pracy powoli się poprawia.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Eksperci z firmy PwC po raz kolejny ocenili postępy w kwestii równouprawnienia płci w sferze zawodowej w 33 krajach grupy OECD, czyli również w Polsce. Wyniki swoich analiz zawarli w raporcie „Women in Work 2026”.

Polki w pracy. Kwestie równouprawnienia i bezrobocia nadal do poprawy

Jak co roku kluczową częścią raportu jest ranking krajów, który powstał na podstawie tak zwanego Women in Work Index. Oblicza się go jako średnią ważoną pięciu wskaźników, które dotyczą między innymi wielkości wynagrodzeń, udziału w rynku pracy i skali bezrobocia.

PwC publikuje swój raport od 2021 r. Ten aktualny obejmuje najnowsze dostępne dane, pochodzące z 2024 r. Analogicznie: raport z ubiegłego roku dotyczył danych z 2023 r. – i tak dalej.

Czołowa piątka nie zmieniła się od czasów pandemii. Są to: Islandia na miejscu pierwszym, za którą uplasowały się Luksemburg, Nowa Zelandia, Słowenia i Szwecja.

Zdaniem autorów raportu niezmiennie wysokie pozycje tych krajów wynikają z konsekwentnej polityki wspierającej równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, na którą składają się między innymi urlopy rodzicielskie i pomoc państwa w opiece nad dziećmi. To wszystko zachęca kobiety do pozostania aktywnymi zawodowo.

Bez zmian jest również „ogon” rankingu. Pięć krajów z najgorszymi wynikami, licząc od końca, to: Meksyk, Korea Południowa, Chile, Włochy i Grecja. Największe awanse od pandemii zaliczyły z kolei Australia i Węgry, które znalazły się odpowiednio na miejscach 10 i 15.

Jak na tle tych wyników wygląda sytuacja w Polsce? W ubiegłym roku nasz kraj zajmował wysokie, siódme miejsce. W tegorocznej edycji rankingu udało się zachować tę pozycję.

Polska wyprzedza wiele krajów europejskich. Wyżej znajdują się jedynie Portugalia i wspomniane wyżej cztery kraje z czołowej piątki. Wskaźnik partycypacji Polek w krajowej sile roboczej wyniósł w 2024 r. 76,8 proc. To więcej niż średnia dla krajów z grupy OECD, która wyniosła 73,1 proc.

Raport PwC: Równouprawnienie płci w sferze zawodowej to pieśń przyszłości

Globalnie mieszkanki krajów z grupy OECD zarabiają średnio o 12,4 proc. mniej niż mężczyźni, co w stosunku do poprzedniego roku stanowi spadek o 0,6 proc. – największy od pięciu lat. W Polsce średnia różnica między płacami kobiet i mężczyzn była znacznie niższa i również spadła – z 7,8 proc. w 2023 r. do 5,7 proc. w 2024 r.

Spadła również różnica w udziale Polek w sile roboczej – z 11,4 do 10,7 proc. Dla porównania, średnia globalna wynosiła 8,5 proc. (która również zaliczyła spadek o 0,3 proc.). Bezrobocie wśród Polek sięgnęło 3,2 proc. i było wyższe o 0,4 proc. niż w przypadku mężczyzn. Warto dodać, że bezrobotnych Polek było w 2024 r. więcej niż rok wcześniej, kiedy wskaźnik ten wynosił 2,9 proc.

Udział Polek w strukturze zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin wyniósł 69,4 proc., zaś Polaków – 80,1 proc. Różnica w strukturze zatrudnienia na pełen etat była mniejsza, ale też wypadła na korzyść mężczyzn. W ich wypadku ich partycypacja wyniosła 92,7 proc., zaś w przypadku kobiet – 92,6 proc.

Podsumowując, sytuacja kobiet na rynku pracy powoli się poprawia. Postępy spowalnia jednak wzrost bezrobocia – zarówno w ujęciu globalnym, jak i w Polsce. W rezultacie sytuacja kobiet w kwestii równouprawnienia w sferze zawodowej zanotowała najmniejszy progres od pandemii, a w krajach grupy G7 zauważono nawet niewielki spadek.

Źródło:
www.pwc.co.uk

Źródło: rp.pl

