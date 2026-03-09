Raport PwC: Równouprawnienie płci w sferze zawodowej to pieśń przyszłości

Eksperci z firmy PwC po raz kolejny ocenili postępy w kwestii równouprawnienia płci w sferze zawodowej w 33 krajach grupy OECD, czyli również w Polsce. Wyniki swoich analiz zawarli w raporcie „Women in Work 2026”.

Polki w pracy. Kwestie równouprawnienia i bezrobocia nadal do poprawy

Jak co roku kluczową częścią raportu jest ranking krajów, który powstał na podstawie tak zwanego Women in Work Index. Oblicza się go jako średnią ważoną pięciu wskaźników, które dotyczą między innymi wielkości wynagrodzeń, udziału w rynku pracy i skali bezrobocia.

PwC publikuje swój raport od 2021 r. Ten aktualny obejmuje najnowsze dostępne dane, pochodzące z 2024 r. Analogicznie: raport z ubiegłego roku dotyczył danych z 2023 r. – i tak dalej.

Czołowa piątka nie zmieniła się od czasów pandemii. Są to: Islandia na miejscu pierwszym, za którą uplasowały się Luksemburg, Nowa Zelandia, Słowenia i Szwecja.