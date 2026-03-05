Reklama

Transformacja technologiczna przebiega inaczej tam, gdzie liderkami są kobiety. Ciekawe dane

Choć mogłoby się wydawać, że to mężczyznom jest bardziej po drodze z nowymi technologiami i w środowisku biznesowym to oni będą bardziej skłonni do tego, by z nich korzystać, okazuje się, że rzeczywistość jest nieco inna.

Publikacja: 05.03.2026 21:51

Polki są w ścisłej czołówce Unii Europejskiej według danych Eurostatu, jeśli chodzi o udział kobiet w zarządzaniu.

Polki są w ścisłej czołówce Unii Europejskiej według danych Eurostatu, jeśli chodzi o udział kobiet w zarządzaniu.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Firma SD Worx zajmująca się automatyzacją procesów kadrowych przeprowadziła ostatnio badanie – wśród 5 625 menedżerów HR i 16 000 pracowników w 16 krajach Europy – które pokazało, że sektor MŚP w Polsce wyznacza tempo cyfryzacji. Ze zgromadzonych danych jasno wynika także to, że równolegle rośnie rola kobiet w biznesie, a tam, gdzie są one liderkami, transformacja technologiczna postępuje szybciej i odważniej.

Które firmy w Polsce automatyzują procesy kadrowe?

Według danych GUS w trzecim kwartale 2025 r. w Polsce działało 2 875 994 aktywnych firm, z czego aż 95,86 proc. stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. To właśnie one w Europie, jak wynika z przeprowadzonych analiz, najczęściej decydują się na outsourcing procesów płacowych – robi to aż 7,5 proc. firm z sektora MŚP, w porównaniu do firm zatrudniających 250-2499 (4,7 proc.) i powyżej 2500 pracowników (5,9 proc.). Choć wciąż 54,3 proc. polskich firm obsługuje wszystkie zadania płacowe samodzielnie, przedsiębiorcy deklarują wyraźną zmianę postaw. W ciągu najbliższych trzech lat odsetek ten spadnie do zaledwie 40,7 proc. Jednocześnie już niemal co piąta (19,7 proc.) firma w Polsce korzysta z rozwiązań payroll w chmurze dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, co zbliża nas do europejskich trendów.

Co ciekawe, najczęściej korzystanie z rozwiązania płacowego w chmurze od zewnętrznego dostawcy w sektorze MŚP deklarowali polscy pracodawcy zatrudniający 50-99 pracowników (28,2 proc.). Kolejno byli ci zatrudniający 1-9 osób (22,9 proc.), 100-249 osób (18,8 proc.) oraz 10-49 osób (18,5 proc.). A branże, w których polskie firmy najczęściej korzystają z rozwiązań chmurowych to: technologie informacyjno-komunikacyjne (33,3 proc.), usługi hotelarskie i gastronomiczne (28,6 proc.), budownictwo i nieruchomości (28,6 proc.) oraz transport i logistyka (27,6 proc.).

Kobiety liderki chętniej korzystają z nowych technologii

Eksperci przeprowadzający ww. badanie zwracają uwagę na ważną rolę kobiet w omawianych kwestiach. Badanie „Dojrzałość technologiczna mikrofirm” IMAS International na zlecenie firmy NFG pokazało że kobiety częściej (32 proc.) deklarują korzystanie z zaawansowanych technologii, niż mężczyźni (30 proc.). 

Polki są w ścisłej czołówce Unii Europejskiej według danych Eurostatu, jeśli chodzi o udział kobiet w zarządzaniu (trzecie miejsce w UE) oraz odsetek kobiet prowadzących biznes, a te działające w mikroprzedsiębiorstwach szczególnie doceniają nowe technologie. To one najchętniej wdrażają outsourcing płac i rozwiązania w chmurze. Dane pokazują, że w ciągu kilku najbliższych lat Polska znacząco zmniejszy dystans do najbardziej zdigitalizowanych rynków w Europie.

– Zarówno nasze obserwacje, jak i wiele raportów potwierdzają, że faktycznie kobiety bardzo interesują się nowymi technologiami w biznesie – mówi  Katarzyna Stachniuk, BPO Expert w SD Worx Poland. – Według danych Fundacji WłączeniPlus, w Polsce prezeski zarządzają już ponad 85 tys. firm, a właścicielkami jest ponad 910 tys. przedsiębiorczyń, które odpowiadały łącznie za przychody przekraczające 112,9 mld zł w 2024 r. Kobiety coraz pewniej budują własne organizacje i coraz skuteczniej wdrażają narzędzia wspierające efektywność. Począwszy od oprogramowania HR, przez rozwiązania chmurowe, po pełny outsourcing usług płacowych.

