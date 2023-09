Modny trend. Coraz więcej zamożnych osób interesuje się sztuką i inwestuje w nią

W zakresie sztuki współczesnej zaprezentujemy prace najważniejszych polskich malarzy surrealistów. W ofercie znajdzie się również dzieło czołowego nadrealisty światowego formatu, czyli Salvadora Dalego. Reasumując: „Oczy Szeroko Zamknięte. Nadrzeczywistość w sztuce XX-XXI wieku” to duża dawka dobrego, zróżnicowanego malarstwa, oscylującego w kierunku symbolizmu, nadrealizmu oraz zmysłowej erotyki.

Czy surrealizm jest aktualnie dominującym kierunkiem w sztuce? Skąd takie zainteresowanie tym nurtem?

Warto zdać sobie sprawę z tego, że surrealizm powstał w Paryżu na początku lat 20. XX wieku, czyli zaledwie kilka lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Surrealizm był pewnego rodzaju odskocznią od wojennej traumy. Twórczość pierwszych nadrealistów zbiegła się także z początkami psychoanalizy, co stanowiło pewne podłoże dla ich twórczości artystycznej. Tematyka ich obrazów była sprzeczna z rzeczywistością, negowała założenia realizmu i racjonalizmu. Artyści, tacy jak Salvador Dali, dawali upust swojej wyobraźni.

Teraz przenieśmy się do czasów współczesnych. Jesteśmy po kilku latach pandemii. Zmagamy się z kryzysem ekonomicznym, migracyjnym, klimatycznym, cały czas tuż za granicami naszego kraju prowadzone są działania wojenne. W dużym skrócie i uproszczeniu możemy powiedzieć, że rzeczywistość, tak jak w latach 20. XX wieku, nie napawa optymizmem. W dobie postpandemicznej rzeczywistości, napięć i konfliktów społecznych odnotowaliśmy wzrost zainteresowania metaforyczną twórczością symbolistów. Ludzie szukają ukojenia w sztuce.

Wystawa zakończy się aukcją, która odbędzie się 14 września. Jakie są przewidywane kwoty za wybrane obrazy podczas licytacji?

Katalog został podzielony na dziewięć sekwencji, które stanowią dogłębną analizę zróżnicowanej recepcji spuścizny malarstwa symbolistów. W ofercie prezentujemy prace zarówno autorstwa najbardziej uznanych twórców sztuki dawnej, jak i po przedstawicieli nowego pokolenia. Dlatego przedział cenowy jest bardzo zróżnicowany, estymacje oscylują wokół kwot do kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Najdroższą pracą jest „Portret Józefa Nekanda-Trepki” Jacka Malczewskiego (estymacja 500 000 – 700 000 zł), która stanowi reprezentatywny przykład portretowego malarstwa artysty. Specjalnie na tę aukcję Rafał Olbiński namalował dla nas obraz „Siostra Ikara” (estymacja: 120 000 - 150 000 zł). W swym dziele artysta poprzez tytuł oraz symbol skrzydeł nawiązał do mitu o Dedalu i Ikarze. Kolejnym sztandarowym dziełem tej aukcji jest obraz Wojtka Siudmaka „La dignité d’une attente éternelle” (estymacja: 200 000 - 250 000 zł). Dzieło to zachwyciło nas na tyle, że znalazło się na okładce katalogu do niniejszej aukcji. Aukcja już cieszy sporym zainteresowaniem, co zwiastuje sukces podczas czwartkowej licytacji.