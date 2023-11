Zadanie wcielenia się w postać Marcello Mastroianniego na pewno nie będzie proste. Włoski gwiazdor na stałe dołączył do ulubieńców francuskiej publiczności w 1948 roku, grając w "Nędznikach" Riccardo Fredy. Był przyjacielem Luchino Viscontiego i Federico Felliniego, często partnerował Sofii Loren. Zagrał w 140 filmach. Wraz z córką we dwóch: "Oczy czarne" i "Pret-a-Porter". Kiedy dowiedział się, że wybrała zawód aktorski, wyprawił przyjęcie. W przeciwieństwie do jej matki, która urządziła jej karczemną awanturę. Z czasem Catherine Deneuve zaakceptowała ten wybór, również występując z nią w kilku produkcjach filmowych. "To może wydawać się trochę głupie, ale naprawdę chcę być szczęśliwym filmowcem" – podkreśla Chiara Mastroianni.

Premiera "Près des yeux, près du coeur" zaplanowana jest na przyszły rok.