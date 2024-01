Złote Globy przyznane. ''Barbie'' liczyła na więcej?

Rozdano jedne z najważniejszych nagród filmowych. W nocy z 7 na 8 stycznia 2024 roku przyznano Złote Globy. Pierwszy raz w historii o wynikach nie decydowało Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, ale członkowie Fundacji Złotych Globów. 81. ceremonię poprowadził komik Jo Koy. Wydarzenie odbyło się w Beverly Hilton w Los Angeles. Kto tego wieczoru świętował?

Złote Globy 2024. Kto świętował?

Wielką przegraną okazała się ''Barbie''. Film Grety Gerwig nominowany był w 9 kategoriach, ale otrzymał tylko dwie, w tym jedną za utwór ''What was I made for?'' Billie Eilish oraz Finneasa O'Connella. Kolejna statuetka trafiła do produkcji o najpopularniejszej lalce na świecie za najlepsze osiągnięcie finansowe w kinach — przyznane po raz pierwszy w historii. Obraz na całym świecie zarobił blisko 1,5 mld dolarów i był jednocześnie pierwszym wyreżyserowanym przez kobietę, który osiągnął tak wielki sukces finansowy.

Mimo to ani Margot Robbie nominowana w kategorii najlepsza aktorka w musicalu lub komedii, ani Ryan Gosling z szansą na statuetkę za najlepszego aktora dwuplanowego nie zostali docenieni. Nagrodę, na którą liczyła Robbie, otrzymała Emma Stone za kreację w ''Biednych istotach''. Natomiast najlepszym drugoplanowym aktorem okazał się Robert Downey Jr. - wystąpujący w filmie ''Oppenheimer''.

Wspominamy ''Oppenheimer'' wygrał w pięciu kategoriach: najlepszy film dramatyczny roku, najlepsza reżyseria, najlepszy aktor w filmie dramatycznym (Cillian Murphy), najlepszy aktor drugoplanowy (Robert Downey Jr.) i najlepsza muzyka.