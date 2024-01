Pierwszy zwiastun filmu o Amy Winehouse. Kim jest aktorka, która gra wokalistkę?

Za reżyserię filmu odpowiada Sam Taylor-Johnson („Pięćdziesiąt twarzy Greya”). W rozmowie z Daily Mail reżyserka przyznała, że Marisa Abela nie zdobyła roli dzięki warunkom zewnętrznym, ale dzięki swojej osobowości. Taylor-Johnson nazwała Marisę "uosobieniem Amy''. Aktorka natomiast przyznała, że wcielenie się w wokalistkę stanowiło dla niej ogromne wyzwanie. Pracując nad filmem była dokładnie w tym samym wieku, w jakim zmarła Winehouse. Brytyjska wokalistka została znaleziona martwa we własnym domu w 2011 roku. Zmarła w wieku 27 lat z powodu zatrucia alkoholem — miała go ponad cztery promile we krwi.



Film o życiu Amy Winehouse ma trafić do kin w kwietniu 2024 roku.

Kim jest Marisa Abela?

Marisa Abela urodziła się w brytyjskim Brighton. Jej rodzice są związani z przemysłem filmowym — ojciec był reżyserem, a matka aktorką. Ojciec ma korzenie maltańsko-libijskie oaz angielskie, matka- polsko-rosyjsko-żydowskie. Abela swoją przygodę z aktorstwem zaczęła już w wieku 11 lat, kiedy to zagrała w thrillerze ''Man in a Box''. Rozpoznawalność przyniosła jej rola w serialu HBO ''Branża''. Pojawiła się też w kinowym hicie ''Barbie'. Czy rolą w filmie o Amy przebije się do grona największych hollywoodzkich gwiazd?