Adele odwołuje wszystkie marcowe koncerty. Ma problemy ze zdrowiem

5 kolejnych weekendów

– Kocham was, będę tęsknić i bardzo przepraszam za wszelkie niedogodności – tak artystka skomentowała post, w którym poinformowała fanów o odwołanych koncertach. Decyzja jest podyktowana obecnym staniem zdrowia wokalistki i, jak podkreśla, wynika z zaleceń lekarzy – Chorowałam już pod koniec ostatnich i w trakcie przerwy między następnymi koncertami. Nie miałam możliwości w pełni wrócić do zdrowia przed rozpoczęciem kolejnych występów. Obecnie znów jestem chora, co niestety bardzo niekorzystnie wpływa na mój głos. Zgodnie z zaleceniem lekarzy nie mam innego wyjścia i muszę odpocząć – wyjaśnia w obszernym wpisie na Instagramie.

Reklama

W dalszej części komunikatu artystka doprecyzowała, że odwołane koncerty obejmują pięć kolejnych weekendów, czyli: 1-2 marca, 8-9 marca, 15-16 marca, 22-23 marca oraz 29-30 marca. Zapewniła jednocześnie, że występy zostaną przełożone na późniejsze terminy, o których wraz ze swoim managementem poinformuje fanów w najbliższym możliwym czasie.

Podróż do Vegas bez celu

Choć większość obserwujących przyjęła wiadomość z pełnym zrozumieniem, udzielając artystce wsparcia i życząc szybkiego powrotu do zdrowia, znaleźli się i tacy, dla których zaistniała sytuacja wiąże się ze sporymi stratami finansowymi wynikającymi z braku możliwości zwrotu biletów lotniczych czy odwołania rezerwacji hotelowych. – Przykro nam to słyszeć, ale teraz czeka nas podróż do Vegas bez celu – pisali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Brytyjska wokalistka już w 2022 roku podjęła decyzję o odwołaniu koncertów w Las Vegas, tłumacząc ją wówczas faktem, że nie była odpowiednio przygotowana do występów na żywo. – To był najgorszy moment w mojej karierze – wyjaśniała w rozmowie z „Elle”. – Byłam podekscytowana możliwością spotkań z fanami i bardzo na nie czekałam. Jednak czułam, że w tym wszystkim brakuje duszy. Ustawienia sceniczne nie były takie jak powinny. Brakowało właściwego połączenia między mną a zespołem. Być może za bardzo się starałam, aby wszystko wypadło jak najlepiej, stąd potrzeba nadmiernej kontroli każdego szczegółu – wyznała. O odwołaniu występów poinformowała fanów za pomocą mediów społecznościowych, zamieszczając emocjonujące nagranie na kilka godzin przed rozpoczęciem pierwszego z zaplanowanych na styczeń 2022 koncertów.