Nowa odsłona "Emmanuelle". Klasykę zmysłowego filmu realizują kobiety

Emmanuelle w wersji Audrey Diwan

Audrey Diwan przyznaje, że nie oglądała filmu Justa Jaeckina, ale odkryła tę historię dzięki książce. "Kiedy moi producenci wręczyli mi książkę, pomyślałam, że jest interesująca, ale początkowo nie zamierzałam jej adaptować. (…) Kiedy zaczęłam pracować ze scenarzystką i filmowcem Rebeccą Zlotowski, rozmawiałyśmy o fragmencie, w którym między Emmanuelle a mężczyzną toczy się długa dyskusja na temat cielesnej przyjemności. Zaczęłam zastanawiać się nad tym, gdzie ten rodzaj doznań jest umiejscowiony w dzisiejszym społeczeństwie i jak musimy walczyć ze smutną ideą pornografii" – opowiada Audrey Diwan w wywiadzie dla magazynu "Deadline". "Sensualizm jest inny: wiąże się z ideą piękna, zmysłowości, jest tym, co pokazujesz i tym, co ukrywasz. Kadr pobudza ludzką wyobraźnię i osobiście uwielbiam to, że mogę współpracować z filmem, który oglądam jako widz, a nie tylko biernie go oglądać".

Najnowsza ekranizacja "Emmanuelle" będzie miała swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastián 20 września 2024 roku. We francuskich kinach pojawi się pięć dni później. "Chcę odkrywać przyjemność. Chcę przywrócić jej szlachetność. Lubię filmować ciało, patrząc na nie całym sercem, ale bez prowokacji. W filmach tego rodzaju chodzi zarówno o to, co się pokazuje, jak i o to, co się ukrywa. Stąd bierze się pożądanie" – przekonuje jej reżyserka.

