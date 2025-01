Kuratorki wystawy „Chcemy całego życia. Feminizmy w sztuce polskiej”: Skandal jest wyświechtany

Poza tym sztuka feministyczna wpisuje się w szerszy kontekst sztuki jej współczesnej. Dzisiaj prowadzi się inne narracje czy wykorzystuje inne metody niż te z lat 90., kiedy w Polsce tak silnie wybrzmiewała sztuka krytyczna. Prace Doroty Nieznalskiej, Katarzyny Kozyry czy Artura Żmijewskiego błyskawicznie zostały okrzyknięte przez media sensacją. Społeczeństwo zostało źle do tej sztuki nastawione. Konfrontacja sztuki krytycznej z odbiorcami przyniosła wtedy odwrotny skutek niż zamierzony. Całe społeczeństwo funkcjonowało wtedy w dość brutalnej rzeczywistości, transformacji z systemu komunistycznego do kapitalistycznego. W kraju panował chaos. Sztuka była reakcją na ten czas.

W dzisiejszych czasach, kiedy streamingowane jest ludobójstwo z wojen, z Ukrainy i Palestyny, co może być skandalem? Oczywiście można wykonać jakieś obrazoburcze gesty, ktoś się może zdenerwować, ale teraz sytuacja medialna jest zupełnie inna niż jeszcze dziesięć czy dwadzieścia lat temu. To, co najbardziej szokuje, to rzeczywistość, a nie jakieś symboliczne gesty. Skandal stał się wyświechtany.

Wirginia Woolf w swoim słynnym eseju „Własny pokój” opisała warunki niezbędne do tego, żeby kobieta mogła pisać. Co byłoby takim minimum dla współczesnej artystki?

SemFem: Praca artystyczna podobnie jak prace domowe czy opiekuńcze, nie wpisuje się w ekonomiczny paradygmat dzisiejszego rozliczania się ze społeczeństwem. Jeśli chodzi o podatki i świadczenia, to wszystko funkcjonuje w jakimś półsystemie, w szarej strefie. Nie mamy ubezpieczeń społecznych, urlopów macierzyńskich, co nas kobiety dotyka podwójnie, bo przecież musimy zapewnić opiekę dzieciom. Wciąż nie ma ustawy o zawodzie artysty.

Jeżeli ktoś chce funkcjonować jako artysta czy artystka, to na trudne decyzje życiowe, co często skutkuje np. nieposiadaniem dzieci. Bycie artystką wiąże się z bardzo dużą niepewnością. Nie mamy zagwarantowanych podstawowych źródeł dochodu, dlatego trzeba podejmować inną pracę. Poza tym bardzo długo praca artystów odbierana była jako pasja, forma samorealizacji, coś, co pracą nie jest, a jeśli tak, to artystom za wystawę płacić nie trzeba.