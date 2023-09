Przemoc, nieudolne śledztwa i bezkarność oprawców. Piekło meksykańskich kobiet

Zbrodnia i determinacja matki

Ciało Mariany zostało znalezione 29 czerwca 2010 roku w jej własnym domu, w miejscowości Chimalhuacan w stanie Meksyk. Julio Cesar, mąż i lokalny policjant, zgłosił śmierć żony. Zeznał, że wrócił do domu o poranku. Dzień wcześniej pokłócił się z żoną i noc spędził ze swoją byłą partnerką. Twierdził, że nie miał kluczy, pukał, ale ona mu nie otwierała, więc wszedł przez okno. Znalazł żonę na łóżku, już nieżyjącą. Powiedział, że obok niej leżał list pożegnalny.

Julio Cesar zaznaczył na komisariacie policji, że nie chce, żeby sprawa badana była jako zabójstwo. „To było samobójstwo”. – powiedział swoim kolegom policjantom. Potem funkcjonariusze udali się do domu Mariany i Julia Cesara. Przy jej ciele czuwała już cała rodzina. Została poproszona o opuszczenie pomieszczenia.

W aktach sprawy nie ma informacji o tym, kto przeprowadził usunięcie ciała oraz kto dokonał oględzin miejsca zdarzenia. Odnotowano za to, że teren nie został ogrodzony i że dowody nie zostały zabezpieczone. Dwie ekspertyzy przeprowadzone tego samego dnia, dotyczące wysokości, na której znaleziono śrubę, na której Mariana odebrała sobie życie, podają dane różniące się o kilka centymetrów.

Zgodnie z zeznaniami matki, siostry i przyjaciółki, Mariana była od ślubu ofiarą przemocy werbalnej, ekonomicznej, fizycznej i seksualnej ze strony swojego męża. Obcięła włosy, aby uniemożliwić mu łatwe złapanie jej i uderzenie. Mariana zagroziła mężowi, że na niego doniesie, ale ten powiedział jej, że nikt w to nie uwierzy, ponieważ sprawę zbadają jego koledzy – lokalni policjanci. Dzień przed śmiercią Mariana była w domu swojej matki. Powiedziała jej, że jutro opuści Julia Cesara. Nazajutrz Irinea otrzymała telefon od swojego zięcia z informacją, że Mariana popełniła samobójstwo. „Już ją zabiłeś? Sukinsynu.” – wykrzyczała do słuchawki. Irinea Buendía utrzymywała, że to on zabił jej córkę.

9 września 2011 roku prokuratura uznała, że Mariana Lima Buendía popełniła samobójstwo. Zdecydowano, żeby nie wnosić aktu oskarżenia. Irinea Buendía, matka zabitej, postanowiła, że nie odpuści tej sprawy. Stała się przykładem, jak walczyć o sprawiedliwość. „Poszliśmy do Enrique Peña Nieto, gubernatora stanu Meksyk, i Alfredo Castillo, który był Prokuratorem Generalnym Stanu Meksyk. Żaden z nich nie chciał się z nami spotkać. Po śledztwie pełnym nieprawidłowości i wtórnej wiktymizacji, biuro Castillo nakazało niepodejmowanie żadnych działań, czyli włożenie sprawy do szuflady. Nie było czasu na brutalną śmierć kobiety, nie obchodziło ich to, nigdy ich to nie obchodziło” – powiedziała matka zabitej dziennikowi El País.