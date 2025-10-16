Aktualizacja: 16.10.2025 23:23 Publikacja: 16.10.2025 13:09
Nabycie nieruchomości w Hiszpanii wiąże się z powstaniem szeregu obowiązków.
Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę przed zainwestowaniem życiowych oszczędności w nieruchomość w Hiszpanii, aby inwestycja ta faktycznie cieszyła i nie stała się źródłem problemów?
Pierwszym formalnym krokiem do nabycia nieruchomości jest podpisanie umowy rezerwacyjnej, przy zawarciu której wpłaca się określoną kwotę jako opłatę rezerwacyjną. W umowie rezerwacyjnej zwykle podany jest termin do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży – to krok numer dwa. Trzecim i ostatnim krokiem jest zawarcie definitywnej umowy sprzedaży.
Dwie pierwsze umowy (tj. rezerwacyjną i przedwstępną) można zawrzeć na piśmie, a nawet poprzez wymianę skanów e-mailem. Definitywna umowa sprzedaży, tak jak w Polsce, zawierana jest przed notariuszem.
Umowa rezerwacyjna zwykle jest bardzo krótka i nieskomplikowana, Polacy często otrzymują ją także w języku polskim. Z uwagi na stosunkowo niewielką (w porównaniu do ceny nieruchomości) wysokość opłaty, kupujący podpisują ją chętnie i bez głębszych refleksji.
Przed podpisaniem takiej umowy warto jednak zwrócić uwagę, czy i na jakich zasadach dopuszcza ona zwrot opłaty rezerwacyjnej, jeżeli nie dojdzie do zakupu nieruchomości. Opłata rezerwacyjna zwykle jest bezzwrotna (płaci się za to, że sprzedający na ustalony okres czasu rezerwuje nieruchomość dla klienta), jednak w przypadku skrajnie wątpliwych sytuacji można spróbować zastrzec, że w określonych sytuacjach będzie można mogli domagać się zwrotu. Warto też upewnić się, że wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie później zaliczona na poczet ceny sprzedaży.
Przy zawarciu umowy przedwstępnej kupujący płaci kolejną kwotę, która zwykle wynosi ok. 10 proc. wartości nieruchomości i potem zaliczana jest na poczet ceny sprzedaży. Zanim podpisze się taką umowę, warto sprawdzić, jak określa ona zasady ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty i jaki jest termin na zawarcie umowy sprzedaży. Czas pomiędzy zawarciem umowy rezerwacyjnej i umowy przedwstępnej a zawarciem definitywnej umowy sprzedaży jest kluczowy dla kupującego. Wtedy należy zweryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości. Bardzo ważne jest, żeby zarezerwować sobie minimum kilka tygodni na przeprowadzenie badania prawnego nieruchomości i zastrzec w umowie przedwstępnej, że jeżeli zakup nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie sprzedającego, wpłacone kwoty będą podlegać zwrotowi.
Te transakcje wymagają najwięcej uwagi i ostrożności. Kupując nieruchomość na rynku wtórnym, trzeba zbadać nie tylko jej stan techniczny, uwarunkowania sąsiedzkie i szeroko pojętą okolicę, lecz także zweryfikować, czy sprzedający faktycznie są jej właścicielami i czy są uprawnieni do zbycia nieruchomości.
Jak to zrobić? Tu niezbędna jest konsultacja z prawnikiem, który powyższe może sprawdzić w rejestrze prowadzonym dla nieruchomości (odpowiednik polskich ksiąg wieczystych). Jeżeli w rejestrze figuruje więcej niż jeden właściciel nieruchomości, umowę sprzedaży muszą podpisać wszyscy, albo jeden z nich, pod warunkiem że będzie posiadał pełnomocnictwo od pozostałych.
Powyższe kwestie należy zbadać jeszcze przed zawarciem umowy. Jeżeli się tego nie zrobi, notariusz może nie zwrócić uwagi na uchybienia. Umowa może zostać zawarta i ryzykuje się, że operacja nie dojdzie do skutku na ostatnim etapie, ponieważ rejestr odmówi wpisu. W takiej sytuacji można zmierzyć się z sytuacją, w której cena za dom zostanie zapłacona, umowa zawarta, lecz kupujący w dalszym ciągu nie będzie wpisany w rejestrze, to znaczy: nie będzie figurować jako właściciel. Jak się przed tym uchronić? Jeżeli klientowi zależy na nabyciu konkretnej nieruchomości, najbezpieczniej poczekać, aż status prawny nieruchomości zostanie uregulowany, a osoba sprzedająca będzie uprawniona do sprzedaży. Druga opcja: w sytuacji, gdy istnieje wątpliwość, czy rejestr uzna sprzedaż, można ustalić, że cena sprzedaży zostanie wpłacona do depozytu notarialnego i zostanie przekazana sprzedającemu dopiero po zarejestrowaniu nowych właścicieli.
Najważniejsze, aby we wszelkich sytuacjach wątpliwych mieć doradcę, prawnika, który dopasuje narzędzia prawne do zaistniałego problemu w taki sposób, by nas maksymalnie zabezpieczyć.
Oprócz powyższej – można powiedzieć elementarnej – kwestii statusu właścicielskiego nieruchomości, konieczne jest zweryfikowanie stanu technicznego nieruchomości, jej usytuowania i wszelkich kwestii, które będą miały wpływ na jej późniejsze użytkowanie. Jeżeli ma się do czynienia z nieruchomością starszą, warto zweryfikować dokonane w przeszłości przebudowy, sprawdzając dokumentację techniczną, po to, aby upewnić się, że wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo pod kątem technicznym, ale też w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli ma się pomysł przebudowy nieruchomości, lepiej jeszcze zanim się ją kupi, sprawdzić procedury uzyskiwania odpowiednich pozwoleń na budowę i przebudowę, a przede wszystkim czas trwania danej procedury. W Hiszpanii na pozwolenie na budowę można czekać nawet kilka lat.
Jeżeli kupuje się mieszkanie, które ma powstać, bądź powstało w wyniku przebudowy, koniecznie trzeba sprawdzić, czy przebudowa została ujawniona w rejestrze, a konkretne mieszkanie, które zamierza się kupić, jest w rejestrze wyodrębnione.
Przed zakupem konieczne jest też sprawdzenie, czy nie ma zaległości w płatnościach za media i uzyskanie od sprzedającego potwierdzenia, że na dzień sprzedaży uiścił wszystkie opłaty i podatki.
Gdy kupuje się nieruchomość na rynku pierwotnym, sprawa jest prostsza pod względem formalnym, ale także wtedy nie powinno się tracić czujności. Pierwszym krokiem odpowiedzialnego kupującego będzie w tym przypadku weryfikacja samego dewelopera, tj. sprawdzenie jakości i liczby dotychczas zrealizowanych inwestycji, a także weryfikacja samej firmy, czyli zaplecza finansowego, udziałowców, tego, czy za inwestycją przykładowo stoi jedna osoba, czy też deweloper jest częścią większej grupy kapitałowej. Oprócz powyższego także samą nieruchomość należy sprawdzić pod kątem technicznym oraz zweryfikować jej otoczenie, dojazd, lokalizację i wszelkie inne kwestie, które będą miały znaczenie dla jej późniejszego użytkowania.
Po dokonaniu wszystkich formalności bardzo ważne jest, aby zabezpieczyć płynny odbiór korespondencji na terenie Hiszpanii. Nabycie nieruchomości wiąże się z powstaniem szeregu obowiązków, do których należy m.in. konieczność zapłaty podatku oraz wszystkich mediów dla nieruchomości. Jeżeli podanym adresem do doręczeń będzie adres nieruchomości, trzeba zadbać o to, żeby ktoś regularnie sprawdzał skrzynkę pocztową i informował nas o przychodzącej korespondencji. W Hiszpanii działa też mnóstwo firm zajmujących się profesjonalną obsługą nieruchomości dla cudzoziemców, które dbają również o regularny odbiór korespondencji.
Co jeszcze ważne: w wielu regionach Hiszpanii realnym problemem są tzw. okupas, czyli osoby, które bezprawnie wdzierają się do czasowo niezamieszkałych domów, uzurpując sobie prawo do zamieszkania w nich. Wokół okupas narosło wiele mitów. W ostatnim czasie w Hiszpanii zaostrzono przepisy prawa, zwiększając uprawnienia właścicieli, poprzez tzw. ley antiokupas. Nowe przepisy umożliwiają właścicielom uzyskanie zabezpieczenia poprzez nakaz sądowy opuszczenia domu przez okupas, jeszcze zanim zostanie zakończone postępowanie, ale uproszczona procedura nie ma zastosowania do wszystkich naruszeń.
Wciąż aktualna jest zasada, że nie wolno na własną rękę usuwać okupas. W przypadku ich nielegalnego wtargnięcia do domu, konieczne jest jak najszybsze wezwanie policji oraz wszczęcie postępowania celem usunięcia ich. Aby przeciwdziałać nielegalnym ocupaciones, należy zadbać o zamontowanie odpowiednich alarmów i postarać się nawiązać kontakt z sąsiadami, aby mieć kontrolę nad tym, czy w domu nie pojawili się nieproszeni goście.
Zofia Matyja
Zofia Matyja
Adwokat. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prowadzeniu złożonych sporów gospodarczych. Założycielka Kancelarii Z–M K w Krakowie. Doradza podmiotom leczniczym oraz innym przedsiębiorcom w bieżącej działalności oraz w transakcjach międzynarodowych.
