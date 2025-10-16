Przed podpisaniem takiej umowy warto jednak zwrócić uwagę, czy i na jakich zasadach dopuszcza ona zwrot opłaty rezerwacyjnej, jeżeli nie dojdzie do zakupu nieruchomości. Opłata rezerwacyjna zwykle jest bezzwrotna (płaci się za to, że sprzedający na ustalony okres czasu rezerwuje nieruchomość dla klienta), jednak w przypadku skrajnie wątpliwych sytuacji można spróbować zastrzec, że w określonych sytuacjach będzie można mogli domagać się zwrotu. Warto też upewnić się, że wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie później zaliczona na poczet ceny sprzedaży.

Przy zawarciu umowy przedwstępnej kupujący płaci kolejną kwotę, która zwykle wynosi ok. 10 proc. wartości nieruchomości i potem zaliczana jest na poczet ceny sprzedaży. Zanim podpisze się taką umowę, warto sprawdzić, jak określa ona zasady ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty i jaki jest termin na zawarcie umowy sprzedaży. Czas pomiędzy zawarciem umowy rezerwacyjnej i umowy przedwstępnej a zawarciem definitywnej umowy sprzedaży jest kluczowy dla kupującego. Wtedy należy zweryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości. Bardzo ważne jest, żeby zarezerwować sobie minimum kilka tygodni na przeprowadzenie badania prawnego nieruchomości i zastrzec w umowie przedwstępnej, że jeżeli zakup nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie sprzedającego, wpłacone kwoty będą podlegać zwrotowi.

Zakup nieruchomości w Hiszpanii – rynek wtórny

Te transakcje wymagają najwięcej uwagi i ostrożności. Kupując nieruchomość na rynku wtórnym, trzeba zbadać nie tylko jej stan techniczny, uwarunkowania sąsiedzkie i szeroko pojętą okolicę, lecz także zweryfikować, czy sprzedający faktycznie są jej właścicielami i czy są uprawnieni do zbycia nieruchomości.

Jak to zrobić? Tu niezbędna jest konsultacja z prawnikiem, który powyższe może sprawdzić w rejestrze prowadzonym dla nieruchomości (odpowiednik polskich ksiąg wieczystych). Jeżeli w rejestrze figuruje więcej niż jeden właściciel nieruchomości, umowę sprzedaży muszą podpisać wszyscy, albo jeden z nich, pod warunkiem że będzie posiadał pełnomocnictwo od pozostałych.

Powyższe kwestie należy zbadać jeszcze przed zawarciem umowy. Jeżeli się tego nie zrobi, notariusz może nie zwrócić uwagi na uchybienia. Umowa może zostać zawarta i ryzykuje się, że operacja nie dojdzie do skutku na ostatnim etapie, ponieważ rejestr odmówi wpisu. W takiej sytuacji można zmierzyć się z sytuacją, w której cena za dom zostanie zapłacona, umowa zawarta, lecz kupujący w dalszym ciągu nie będzie wpisany w rejestrze, to znaczy: nie będzie figurować jako właściciel. Jak się przed tym uchronić? Jeżeli klientowi zależy na nabyciu konkretnej nieruchomości, najbezpieczniej poczekać, aż status prawny nieruchomości zostanie uregulowany, a osoba sprzedająca będzie uprawniona do sprzedaży. Druga opcja: w sytuacji, gdy istnieje wątpliwość, czy rejestr uzna sprzedaż, można ustalić, że cena sprzedaży zostanie wpłacona do depozytu notarialnego i zostanie przekazana sprzedającemu dopiero po zarejestrowaniu nowych właścicieli.