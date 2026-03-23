W pani biogramie jest informacja o tym, że w podejściu do klientów i realizacji ich potrzeb wykorzystuje pani wiedzę z zakresu numerologii, feng shui i radiestezji. Jakie kwestie w ich kontekście są ważne dla nabywców nieruchomości?

Numerologia i feng shui to narzędzia do analizy energii przestrzeni. Traktuję je jako właśnie próbę określenia tego ulotnego dodatkowego czynnika, o którym mówimy „dobra lub zła” energia. Nie zastępują one racjonalnej oceny nieruchomości, ale mogą być dodatkowym wsparciem w podejmowaniu decyzji. Nie rozumiałam tego i faktycznie te kompetencje wyniknęły z potrzeb moich klientów – odbyłam szkolenia z zakresu psychologii, narzędzi psychometrycznych, właśnie po to, aby lepiej poznać klientów. Potem zauważyłam, że zaczęli pojawiać się doradcy i nie byli to wyłącznie budowlańcy czy architekci, ale właśnie radiesteci, specjaliści od feng shui czy numerolodzy i astrolodzy. Chciałam wiedzieć, jak rozmawiać z klientami, co się za tym kryje. Dobry kontakt z klientami dał mi ten przywilej, że klienci otwierają się przede mną. Wielu ludzi by się zdziwiło, jak klienci wykonujący bardzo racjonalne zawody wspierają się właśnie takimi fachowcami – skala to około 50-50. Jedna z pierwszych klientek odwołała napisany akt notarialny na zakup domu w jednej z najlepszych dzielnic Warszawy, właśnie z powodu konsultacji z numerologiem. Traktowałam to jako kolejny „analityczny" parametr wyznaczony przez klienta, tak jak wysokość kondygnacji czy ilość pokoi.

Feng shui w nieruchomościach skupia się na przepływie energii (chi) przez przestrzeń, rozmieszczeniu pomieszczeń, dostępie światła naturalnego i ogólnej harmonii wnętrza, stronach świata korzystnych dla danej osoby lub nie. Tak jak kiedyś sceptycznie podchodziliśmy do energii ludzi, tzw. fluidów czy dzisiejszego vibe, a teraz okazało się po latach, że faktycznie możemy zmierzyć poziom elektrycznej aktywności naszego serca. Może się więc okazać, że ten vibe dotyczący nieruchomości będzie kiedyś mierzalny.

Czy te aspekty są szczególnie istotne dla inwestorów z jakiejś konkretnej grupy – wyróżnionej np. ze względu na płeć, status społeczny, poziom zamożności?

Nie ma tu jednoznacznych zależności od płci czy statusu. Zauważam natomiast pewne prawidłowości bardziej dotyczące osobowości.

Tu bardziej wchodzi w grę typ osobowości – jestem certyfikowanym trenerem Extended DISC, narzędzia psychometrycznego, które określa typ osobowości. To narzędzie używane przez działy HR w korporacjach i przedsiębiorstwach, ale także przez psychologów, aby się lepiej poznać – co nami kieruje i dlaczego. I tutaj grupa osób, która w życiu kieruje się racjonalnymi pobudkami, czyli procentami, tzw. twardymi faktami – nazywa się te kolory D i N (D – czerwony, N – niebieski). Są też 2 typy osobowości I i S, tzw. żółty i zielony – bardziej nastawione na emocje i relacje z ludźmi, więc na pewno te dwa ostatnie typy osobowości kierują się właśnie tymi aspektami nieoczywistymi – one opierają się na intuicji.

Na pewno widzę też drugą zależność – osoby bardziej zamożne i z tak zwanego przedziału premium częściej interesują się takimi technikami i mają wsparcie nie tylko wybitnych prawników, ale właśnie astrologów czy numerologa. Ostatnio członek zarządu instytucji finansowej powiedział mi: „Pani Izo, pani mogę powiedzieć, ale sprawdziłem i mam retrogradację Marsa w moim znaku i do 30 kwietnia nie ruszam tematu sprzedaży – wracam do pani po 1 maja". I to jest dla mnie konkret i duży komplement, że klient nie boi się zaufać mi, bo wie, że działam jak lekarz – tajemnica lekarska w pośrednictwie dla mnie to podstawa.