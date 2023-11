Co się dzieje ze zwierzętami po rozwodzie? Pies to też (prawie) człowiek...

Niedawno w internecie mignął mi mem, z którego wynikało, że związki są po to, aby wspólnie rozwiązywać problemy, których by się nie miało, gdyby się w związku nie było. Patrząc na to z perspektywy adwokata rodzinnego, muszę przyznać, że coś w tym jest...

Co się dzieje ze zwierzętami po rozwodzie? Trudne pytania przy rozstaniu

Jedyny problem, z jakim boryka się singiel kredytobiorca i zarazem właściciel nieruchomości to to, czy zdoła spłacić ratę. W sytuacji, gdy nabywa ją wspólnie, otwiera się puszka Pandory. Komu przypadnie własność? Kto ponosić będzie koszty utrzymania mieszkania, jeśli pozostanie w nim tylko jedna osoba? Co się stanie, gdy druga strona przestanie spłacać raty? Jak rozliczyć nakłady? Jaką przyjąć drogę zbycia nieruchomości lub jej podziału?

Kilka ważnych pytań, z którymi mierzy się samotny rodzic, to: czy z osiąganych przychodów utrzyma siebie i dziecko czy starczy mu na niespodziewane opłaty oraz jak zagospodarować 500 plus? W przypadku konieczności uregulowania tematu z drugim rodzicem zakres potencjalnych sporów ogranicza jedynie wyobraźnia. Problemy mogą się zacząć od współdecydowania o miejscu przechowywania książeczki zdrowia dziecka, dotyczyć sposobu podziału opieki, zasad finansowania ferii, a skończyć na konflikcie w kwestii wychowywania w danej wierze czy konieczności odbycia terapii rodzinnej. Ta ostatnia może okazać się konieczna do zażegnania konfliktu okołorozwodowego, choćby rodzice nie brali ślubu (problemy związane z rozstaniem, niezależnie od nazewnictwa, dotknąć mogą także dzieci ze związków partnerskich).

Gdyby zaś wymienionych wyżej, stosunkowo standardowych problemów było mało, wraz ze wzrostem świadomości prawnej w niektórych obszarach życia oraz podniesieniem poziomu zaangażowania ludzi w otaczającą ich rzeczywistość, coraz więcej par w końcowej fazie związku lub po ich rozpadzie boryka się z jeszcze jednym trudnym pytaniem. Brzmi ono: u kogo zamieszka wspólny pies, z kim zostanie kot, albo – kto przejmie opiekę nad akwarium ze złotymi rybkami.