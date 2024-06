Maria Kalesnikawa - najbardziej znana ofiara reżimu na Białorusi. Co się z nią dzieje?

Wiadomo, że wielokrotnie trafiała do karceru – pomieszczenia o wymiarach 1-1,5 na 2-2,5 metra, gdzie bardzo surowo ją traktowano. W listopadzie 2022 r. okazało się, że była hospitalizowana i poddana operacji chirurgicznej w związku z wrzodem i zapaleniem otrzewnej. Zezwolono jej wówczas na dziesięciominutowe spotkanie z ojcem. Po krótkim czasie spędzonym na oddziale medycznym została przeniesiona z powrotem do jednostki karnej pomimo słabego zdrowia. W lutym 2023 r. wszelka komunikacja z Kalesnikawą została nagle przerwana. W kolejnych tygodniach białoruskie organizacje praw człowieka czerpiąc wiedzę od swoich informatorów przekazywały, że Maria nie otrzymywała odpowiedniej opieki medycznej i odmawiano jej podstawowych produktów żywnościowych i lekarstw. Pod koniec marca organizacja Wiosna poinformowała, że Kalesnikawa ponownie została umieszczona w karcerze z powodu rzekomego naruszenia przepisów penitencjarnych. W maju poinformowano, że stan zdrowia więźniarki znacznie się pogorszył, nie była w stanie wykonywać obowiązkowych prac i kilkakrotnie straciła przytomność.

Obecnie stan zdrowia Marii nie jest znany, nie wiadomo, gdzie przebywa i czy w ogóle żyje. Bezskutecznie upominają się o nią organizacje pozarządowe, przedstawiciele świata nauki i sztuki, apelując do władz Białorusi o udzielenie informacji na temat stanu jej zdrowia, zapewnienie jej dostępu do lekarzy, przywrócenia kontaktów z rodziną i dostęp do prawnika. Formą wsparcia są liczne nagrody przyznawane Marii Kalesnikawej. Jeszcze w 2021 r. otrzymała nagrodę Spirit of Jan Karski Award przyznawaną przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego, a w 2022 r. Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego z Akwizgranu, wręczaną za wkład w rozwój jedności i demokracji w Europie. Kapituła tej ostatniej wystosowała ostatnio list do niemieckiej minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock zwracający uwagę na niepewną sytuację Kalesnikawej i apelujący o podjęcie działań na rzecz jej uwolnienia.

Wątpliwe jednak, aby w sytuacji wojny w Ukrainie zachodnia dyplomacja mogła być skuteczna. Organizacje pozarządowe donoszą o eskalacji represji ze strony reżimu. Prześladowani są bliscy zatrzymanych, a także osoby, które krytykują rosyjską agresję przeciw Ukrainie i białoruskie zaangażowanie. W samym styczniu i lutym 2024 r. represjami objęto około 280 osób, z których według Wiosny większość stanowiły kobiety. Aktualnie około 250 zatrzymanych znajduje się w stanie poważnego zagrożenia życia ze względu na słabnące zdrowie i trudne warunki. Co najmniej 7 więźniów politycznych zostało w ostatnich latach zamordowanych lub zostali doprowadzeni do śmierci, a z sześcioma kolejnymi osobami nie ma kontaktu, potwierdza Paweł Łatuszka – jeden z liderów białoruskiej opozycji demokratycznej na emigracji

Niehumanitarne traktowanie więźniów

Złe traktowanie więźniów politycznych jest powszechną taktyką represyjną na Białorusi. Więźniowie przebywają często w niehumanitarnych warunkach i są poddawani torturom. Odmawia się im dostępu do środków higienicznych i niezbędnych leków, a także do lekarzy i prawników. Utrudniony kontakt ze światem zewnętrznym, w tym z rodziną, jest trudny do zniesienia i dodatkowo przyczynia się do pogorszenia ich zdrowia.

Organizacja ARTICLE19 przywołuje wiele przykładów złego traktowania, w tym historię Nasti Łojki, wybitnej obrończyni praw człowieka, skazanej na 7 lat więzienia w czerwcu 2023 r. Pewnego dnia zmuszono ją na przykład do pozostania na dziedzińcu więzienia bez odzieży wierzchniej przez 8 godzin w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza. Gdy ciężko zachorowała, przez kilka tygodni choroby odmawiano jej leków, ciepłej odzieży i odpowiedniego odżywiania.

Podobne sytuacje dotyczą wielu osób uwięzionych z powodów politycznych - w tym zaangażowanych politycznie Siarhieja Cichanouskiego i Wiktara Babaryki, laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego oraz polskiego dziennikarza i lidera Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta.