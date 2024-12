Prawa człowieka w czasach próby. Co najskuteczniej zapobiega ich naruszaniu?

Nie trzeba szukać daleko. Białoruś pod rządami Aleksandra Łukaszenki od lat stanowi przykład systematycznego łamania praw obywatelskich. Wybory są regularnie fałszowane, a władza brutalnie tłumi opozycję. Działacze polityczni, niezależni dziennikarze oraz uczestnicy protestów są zatrzymywani, torturowani i skazywani na wieloletnie wyroki więzienia. Organizacje pozarządowe zostały zdelegalizowane, a wolność mediów praktycznie przestała istnieć.

Katalizatorem umocnienia reżimy w Rosji okazała się wojna w Ukrainie. Władze zacieśniły kontrolę nad społeczeństwem, wprowadzając surowe prawo kryminalizujące krytykę działań wojennych, czego przykładem jest ustawa o „dyskredytowaniu armii”. Cenzura i dezinformacja stały się narzędziami powszechnej kontroli, podobnie jak inwigilacja internetu i eliminowanie niezależnych organizacji. Delegalizacja instytucji takich jak Memoriał, które zajmowały się dokumentowaniem zbrodni sowieckich i prawami człowieka, stanowi symboliczny krok ku likwidacji społeczeństwa obywatelskiego.

Zabójstwo Aleksieja Nawalnego w łagrze, niemal w drugą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, pokazało, jak brutalne metody stosuje Kreml wobec przeciwników politycznych. Równocześnie wprowadzone programy edukacyjne militaryzują społeczeństwo, promując ideologię „patriotyzmu” i usprawiedliwiając prowadzenie wojny.

Czytaj więcej Opinie Afganki opuszczone przez świat Afgańskie aktywistki, które na początku września rozpoczęły w niemieckiej Kolonii dwunastodniowy strajk głodowy, protestują przeciwko bezczynności wspólnoty międzynarodowej oraz domagają się uznania „apartheidu ze względu na płeć”.

Rola aktorów pozapaństwowych

Wiele z naruszeń praw człowieka jest udziałem aktorów pozapaństwowych, w tym organizacji terrorystycznych i gangów, które okazały się zdolne do długookresowego kontrolowania terytorium i zaprowadzania przestępczych porządków. Haiti jest jednym z najbardziej drastycznych przykładów tego zjawiska. Gangi kontrolują znaczną część kraju, w tym stolicę Port-au-Prince. Strzelaniny, podpalenia, porwania oraz przemoc wobec ludności cywilnej są na porządku dziennym. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest rekrutowanie dzieci i młodzieży do grup przestępczych, co prowadzi do trwałego niszczenia tkanki społecznej i pogłębiania chaosu. Kryzys humanitarny przybiera na sile – brak dostępu do edukacji, żywności i opieki zdrowotnej są ogromnym problemem, a perspektywy na odbudowę instytucji państwowych pozostają bardzo odległe.

Podobne zjawiska występują w Meksyku, który boryka się z przemocą ze strony karteli narkotykowych, Salwadorze, gdzie gangi destabilizują życie społeczne i gospodarcze państwa, ale także na przykład w Nigerii, gdzie zwłaszcza na północy funkcjonuje ekstremistyczna organizacja Boko Haram. Przeprowadza brutalne ataki na ludność cywilną, szkoły i instytucje religijne, narzuca własne prawo i blokuje dostęp do edukacji oraz pomocy humanitarnej.