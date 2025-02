Alimenty są problemem w każdej grupie społecznej

Ależ po co piszę o "obrazkach z życia patologii"? Bo to nie są obrazki z życia patologii, tylko nawet wykształconej klasy średniej. Zamożny menedżer IT wyższego szczebla, zarabiający powyżej 20 tys. zł, napisał do swojej byłej partnerki, mojej koleżanki, żeby mu przesłała nagie zdjęcia, to wyśle pieniądze na ich dziecko. Sąd – sam z siebie uznał tego sms-a za żart. To nie pojedyncza historia, komornik musi egzekwować pieniądze nawet od przystojnych młodych aktorów z pierwszych stron gazet.

Efekt jest taki: niespłacone alimenty sięgają już 16 mld zł, a to wyłącznie dane z życia matek na skraju biedy, bo tylko kobiety, które na utrzymanie dzieci i siebie mają po 1200 zł na głowę, zasługują na wsparcie funduszu alimentacyjnego. Ile wynoszą łącznie niezapłacone alimenty w Polsce, wszystkich warstw społecznych, gdy matka zarabia nie 3,6 tys., ale np. 8 tys. zł, ale ich byli partnerzy po rozstaniu z matkami – unikają utrzymywania własnych dzieci? Ile wynoszą łącznie zaległości w alimentach, niepłaconych przez zwykłych pracowników, robotników, urzędników, specjalistów, a także przedsiębiorców czy artystów? Otóż - tego nie wie – nikt.

I nikt nawet nie chce wiedzieć, bo biura informacji kredytowej piszą smutne raporty o tych 16 mld zł, a dalej nikt nie próbuje przerwać paskudnej tradycji niepłacenia alimentów. Poradziliśmy sobie z klapsami, pora zająć się przemocą ekonomiczną.

Czas na inne podejście do alimenciarzy

Rzecznik praw dziecka zaczął się upominać o alimenty, ale od innej strony, chce drobnych zmian w funduszu alimentacyjnym czy wprowadzenia tablic alimentacyjnych, żeby urealnić koszty ponoszone na utrzymanie dziecka. To już sukces, poprzedni RPD uważał, że klapsy to nie bicie. Ale co da urealnienie, jeśli rodzic nie będzie chciał płacić? Rozmawiałam długo z komornikami, oni są często bezradni, gdy ojcowie pracują na czarno albo w ogóle, przepisują firmy na rodziców czy nowe żony, byle ukryć dochody.

Naprawdę w Polsce nie ma pomysłów na rozwiązania, by natychmiast solidarnie płacili członkowie rodziny zatrudniający takich ojców czy matki? By można było łatwiej domagać się pieniędzy? Dziś można alimenciarza zamknąć na rok w więzieniu. To 3-5 tys. zł miesięcznie na utrzymanie więźnia, koszt dla podatnika, i zerowa korzyść finansową dla dzieci.