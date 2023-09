Tenisowe matki wracają na kort. Ciąża to nie kontuzja

Wróciła do tenisa z przytupem latem 2009 roku, by tej samej jesieni w niezwykłym stylu zwyciężyć drugi raz w nowojorskim Wielkim Szlemie, wygrywając po drodze z obiema siostrami Williams i Karoliną Woźniacką w finale. Te zdjęcia trudno zapomnieć: Kim, jej mąż i malutka córeczka oraz trofeum za wygraną w US Open w ich dłoniach na Times Square w Nowym Jorku 14 września 2009 roku.

To Kim Clijsters mówiła wówczas, że wygrała też w imieniu tych, które urodziły dzieci i wróciły do tenisa, że jest dumna także z tego powodu, że daje inspirację innym dziewczynom, które być może się wahają, czy mogą połączyć ambitną karierę sportową z pełnym życiem rodzinnym. – Teraz wszystkie tenisistki wiedzą, że jeśli chcą, mogą wrócić na korty po urodzeniu dziecka, wybór należy tylko do nich – mówiła dziennikarzom.

W następnym sezonie Kim obroniła tytuł w US Open (kolejne piękne zdjęcia ze złotowłosą Jadą na ramionach mamy obiegły świat), w styczniu 2011 roku wygrała w Melbourne Australian Open. Kariera Belgijki toczyła się jeszcze kilka miesięcy, przez jeden lutowy tydzień 2011 roku była znów liderką rankingu światowego (jako pierwsza matka w historii rankingu WTA), ale kontuzje coraz bardziej ograniczały kalendarz jej startów i możliwości wygrywania. Zakończyła grę po US Open 2012, choć potem jeszcze pojawiała się w meczach pokazowych. Została następnie matką dwóch synów, wymyśliła też, że wróci na korty po raz trzeci w 2020 roku, ale ten powrót nie okazał się udany. Wcześniejsze osiągnięcia Belgijki wystarczyły jednak, by była nadal jedną z trzech największych tenisowych matek w historii tenisa, może największą. Court, Goolagong, Clijsters – tylko one po przerwach rodzicielskich wracały do wygrywania w Wielkim Szlemie, tylko one potrafiły udowodnić, że pod względem sportowym macierzyństwo nie wyklucza najbardziej śmiałych marzeń.

Musi w tej historii wystąpić też czwarta wielka bohaterka, której nazwisko tworzy złote rozdziały kobiecego tenisa, chociaż Serenie Williams zabrakło tego ostatniego kroku, by być mistrzynią nad mistrzynie także wśród matek. Nikt nie zaprzeczy, że jest największą w swej generacji. Że jej wpływ na rozwój dyscypliny był przeogromny, ale nawet 23 tytuły wielkoszlemowe w singlu, ostatni w 2017 roku w Melbourne, gdy grała, będąc w drugim miesiącu ciąży, nie zmienią faktu, że jako matka Alexis Olympii w Wielkim Szlemie już nie zwyciężyła, choć była przecież bardzo blisko – grała w czterech finałach. Turniej WTA jednak wygrała – w 2020 roku w Auckland.

Jej trudny powrót do tenisa w 2018 roku, poprzedzony skomplikowanym porodem, podczas którego miała zagrażające życiu problemy z zatorowością naczyń krwionośnych, wywołał oczywiste poruszenie. Miała przecież już 36 lat, mnóstwo sukcesów za sobą i ambicje wciąż sięgające nieba, pomimo 13-miesięcznej przerwy. Wracała nie tylko jako wybitna postać sportu, ale też jako sławna matka, co często podkreślała, stając się w naturalny sposób rzeczniczką udanego macierzyństwa w tenisie. Głos Sereny, przy wszystkich znanych zastrzeżeniach, w chwili powrotu miał znaczenie. Gdy przerwała karierę, by urodzić Olympię, była numerem 1 na świecie, gdy wracała w Paryżu na Roland Garros, ranking przy jej nazwisku wynosił 453. W Wimbledonie wciąż oficjalnie klasyfikowano ją daleko, na 183. miejscu, ale z racji dawnych osiągnięć przyznano jej podczas rozstawiania nr 25, co i tak Serenie spodobało się umiarkowanie. Chciała pełnej ochrony rankingu, dla siebie i innych.

Także dzięki jej zaangażowaniu władze WTA w końcu uznały, że jakaś pomoc w tej sprawie się należy i, choć ogólne zasady dotyczące powrotu po urlopie macierzyńskim skopiowano z rozdziału o kontuzjach, to od 2018 roku tenisowym mamom przysługuje nieco więcej – start w 12 turniejach w ciągu trzech lat od momentu powrotu do cyklu rozgrywek zawodowych, z rankingiem z chwili przerwania kariery na obowiązki macierzyńskie. Wprawdzie nie oznacza to, że organizatorzy turniejów mają nakaz rozstawiania tenisistek zgodnie z ich dawną pozycją (to pozostawiono do uznania działaczy), ale sam fakt, że mogą grać w lepszych turniejach i, jednak, liczyć na niezłe rozstawienie, oznacza poprawę sytuacji.