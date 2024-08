Zheng Haohao - najmłodsza zawodniczka Igrzysk 2024. Czy powinna startować?

Skateboarding to jedna z najnowszych dyscyplin, które weszły do harmonogramu igrzysk olimpijskich. Zawodniczką, która przykuwa w tej dziedzinie szczególną uwagę obserwatorów, jest młodziutka Zheng Haohao.

Zheng Haohao: cudowne dziecko skateboardingu i najmłodsza zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024

Dziewczynka ma zaledwie 11 lat, co w nomenklaturze anglosaskiej kwalifikuje ją jeszcze jako dziecko. Choć Zheng sama nie może korzystać z Facebooka, Instagrama czy TikToka, to jest o niej głośno we wszystkich chińskich i zachodnich mediach społecznościowych oraz czołowych światowych serwisach informacyjnych.

Zheng Haohao urodziła się 11 sierpnia 2012 roku w Huizhou w rodzinie o koreańskich korzeniach. Swoją przygodę z deskorolką rozpoczęła w wieku 7 lat.

Zheng Haohao PAP/EPA

Zheng to najmłodsza zawodniczka, która bierze udział w tegorocznych igrzyskach w Paryżu, a także jedna z najmłodszych olimpijek w historii tej imprezy. Jest także najmłodszą w historii reprezentantką Chin na igrzyskach olimpijskich. Różnica wieku, jaka dzieli ją od najstarszego skateboardera, który bierze udział w igrzyskach (to 51-letni Brytyjczyk Andy Macdonald), to aż 40 lat.