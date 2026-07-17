Na NFZ jest za darmo. Prywatnie to nawet kilkaset złotych za wizytę
Prywatna wizyta u dietetyka to, w zależności od miejscowości, koszt zazwyczaj od 150 do 300 zł. Do tego doliczyć należy opłatę za jadłospis czy plan żywieniowy.
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Całkowicie za darmo można natomiast skorzystać z Centrum Dietetycznego Online (CDO) – ogólnodostępnej, bezpłatnej poradni internetowej. CDO jest integralną częścią działalności Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). Umożliwia skorzystanie bez wychodzenia z domu z profesjonalnych porad:
Tego rodzaju konsultacje mogą mieć charakter jednorazowy bądź odbywać się w ramach stałej opieki specjalisty. CDO oferuje zarówno porady indywidualne, jak i dla całej rodziny. Wszystkie spotkania z ekspertami są bezpłatne.
CDO, jak informuje serwis Rynek Zdrowia, działa przez prawie 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, w tym także w soboty.
„Za konsultacje w Centrum Dietetycznym Online odpowiada zespół specjalistów wspierany przez doświadczonych ekspertów Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH-PIB. Portal i porady online działają pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Twoją konsultację prowadzi dietetyk, psychodietetyk lub specjalista do spraw aktywności fizycznej z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem” – czytamy na stronie CDO.
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Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów z Centrum Dietetycznego Online, wystarczy:
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Centrum Dietetyczne Online nie jest jedyną możliwością uzyskania bezpłatnej porady dietetyka. Pacjenci, których schorzenia ujęte są w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM), mogą otrzymać od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) skierowanie do dietetyka na NFZ. Są to m.in. osoby chorujące na:
Ponadto skierowanie do dietetyka na NFZ przysługuje pacjentom po operacjach bariatrycznych, a także kobietom w ciąży oraz dzieciom z zaburzeniami odżywiania.
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Osoby zainteresowane tematem zdrowej diety mogą również skorzystać z serwisu diety.nfz.gov.pl.
Bez rejestracji można tu za darmo pobrać próbny plan żywieniowy na 3 dni. Z kolei po zalogowaniu można otrzymać bezpłatną dietę opracowaną przez specjalistów nawet na 28 dni, a także listę zakupów, pomiary postępów oraz dzienniczek żywieniowy.
W serwisie dostępnych jest 19 różnych planów żywieniowych, w tym m.in.:
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