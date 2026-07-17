Prywatna wizyta u dietetyka to, w zależności od miejscowości, koszt zazwyczaj od 150 do 300 zł. Do tego doliczyć należy opłatę za jadłospis czy plan żywieniowy.

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Centrum Dietetyczne Online: Bezpłatne porady dietetyka bez wychodzenia z domu

Całkowicie za darmo można natomiast skorzystać z Centrum Dietetycznego Online (CDO) – ogólnodostępnej, bezpłatnej poradni internetowej. CDO jest integralną częścią działalności Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). Umożliwia skorzystanie bez wychodzenia z domu z profesjonalnych porad:

dietetyka,

psychodietetyka,

specjalisty ds. aktywności fizycznej.

Tego rodzaju konsultacje mogą mieć charakter jednorazowy bądź odbywać się w ramach stałej opieki specjalisty. CDO oferuje zarówno porady indywidualne, jak i dla całej rodziny. Wszystkie spotkania z ekspertami są bezpłatne.

CDO, jak informuje serwis Rynek Zdrowia, działa przez prawie 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, w tym także w soboty.

„Za konsultacje w Centrum Dietetycznym Online odpowiada zespół specjalistów wspierany przez doświadczonych ekspertów Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH-PIB. Portal i porady online działają pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Twoją konsultację prowadzi dietetyk, psychodietetyk lub specjalista do spraw aktywności fizycznej z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem” – czytamy na stronie CDO.

Jak skorzystać z Centrum Dietetycznego Online?

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów z Centrum Dietetycznego Online, wystarczy:

założyć konto w serwisie pod adresem cdo.pzh.gov.pl prowadzonym pod patronatem Ministerstwa Zdrowia;

wypełnić ankietę dotyczącą wieku, codziennego jadłospisu i aktywności;

wybrać datę i godzinę konsultacji online z ekspertem poradni dietetycznej;

w momencie rozpoczęcia konsultacji nacisnąć przycisk „Połącz” i rozpocząć wideorozmowę.

Wizyta u dietetyka na NFZ. Kto może otrzymać skierowanie?

Centrum Dietetyczne Online nie jest jedyną możliwością uzyskania bezpłatnej porady dietetyka. Pacjenci, których schorzenia ujęte są w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM), mogą otrzymać od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) skierowanie do dietetyka na NFZ. Są to m.in. osoby chorujące na:

cukrzycę,

nadwagę,

otyłość,

nadciśnienie tętnicze,

astmę.

Ponadto skierowanie do dietetyka na NFZ przysługuje pacjentom po operacjach bariatrycznych, a także kobietom w ciąży oraz dzieciom z zaburzeniami odżywiania.

Darmowe diety NFZ. 19 planów żywieniowych

Osoby zainteresowane tematem zdrowej diety mogą również skorzystać z serwisu diety.nfz.gov.pl.

Bez rejestracji można tu za darmo pobrać próbny plan żywieniowy na 3 dni. Z kolei po zalogowaniu można otrzymać bezpłatną dietę opracowaną przez specjalistów nawet na 28 dni, a także listę zakupów, pomiary postępów oraz dzienniczek żywieniowy.

W serwisie dostępnych jest 19 różnych planów żywieniowych, w tym m.in.: