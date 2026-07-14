Mała paczka, czyli jaka?

Sprzedajesz drobiazg przez Internet, wysyłasz mały prezent albo chcesz przekazać dokumenty? Przy takich przesyłkach duże pudełko często nie jest potrzebne. Zajmuje więcej miejsca, wymaga dodatkowego wypełnienia i potrafi niepotrzebnie wydłużyć całe pakowanie.

Dlatego przy niewielkich rzeczach warto najpierw sprawdzić, jaki gabaryt naprawdę wystarczy. Jeśli paczka jest lekka, płaska i dobrze zabezpieczona, dobrym wyborem może być Mini paczka w aplikacji InPost Mobile. To opcja stworzona z myślą o małych przesyłkach, które chcesz nadać wygodnie, bez wybierania większego rozmiaru na zapas.

Sprawdź szczegóły na https://inpost.pl/mini-paczka.

Mini paczka w InPost Mobile - co warto wiedzieć?

Mini paczka to gabaryt XS dostępny przy nadaniu przez aplikację InPost Mobile. Jej maksymalne wymiary to 4 × 23 × 40 cm, a maksymalna waga wynosi 3 kg. To najmniejszy gabaryt przy przesyłkach nadawanych przez Paczkomat® i, co ważne, można z niego skorzystać tylko w aplikacji.

Mini paczka może sprawdzić się, gdy wysyłasz na przykład:

dokumenty lub notatki w sztywnym opakowaniu,

cienką książkę, zeszyt albo kalendarz,

małe akcesoria do telefonu,

płaski drobiazg sprzedany online,

niewielki prezent, który nie wymaga dużego pudełka,

biżuterię lub mały dodatek w odpowiednim zabezpieczeniu.

Foto: InPost

Jak nadać Mini paczkę przez aplikację?

Nadanie Mini paczki odbywa się w aplikacji InPost Mobile. To wygodne, bo cały proces przygotowujesz w telefonie: od wpisania danych odbiorcy po opłacenie przesyłki. Nie potrzebujesz drukarki ani etykiety, a paczkę możesz nadać przez dowolny Paczkomat®. Proces wygląda następująco:

wybierasz w aplikacji InPost Mobile opcję nadania paczki,

wpisujesz dane odbiorcy,

wybierasz gabaryt XS, jeśli gotowa paczka mieści się w jego wymiarach,

opłacasz nadanie w aplikacji,

otrzymujesz kod nadania oraz kod QR,

podchodzisz pod Paczkomat®,

otwierasz skrytkę z poziomu aplikacji, skanujesz kod QR albo wpisujesz kod nadania,

wkładasz paczkę do skrytki, zamykasz ją i potwierdzasz nadanie.

To rozwiązanie dobrze pasuje do codziennych wysyłek. Paczkę możesz przygotować w domu, a nadać ją wtedy, gdy masz po drodze do automatu Paczkomat®. Nie musisz osobno planować wizyty w punkcie ani szukać miejsca, w którym wydrukujesz etykietę.

Jak zapakować małą przesyłkę?

Mini paczka jest niewielka, dlatego przy pakowaniu liczy się dobre dopasowanie. Opakowanie powinno chronić zawartość, ale nie zwiększać niepotrzebnie wymiarów przesyłki. Te same zasady sprawdzą się także przy większych paczkach - dobrze dobrane pudełko, koperta lub foliopak ułatwiają bezproblemowe nadanie.

Przy pakowaniu warto pamiętać, żeby:

wybrać opakowanie dopasowane do przedmiotu, na przykład kopertę kartonową, małe pudełko albo foliopak,

zabezpieczyć rogi i krawędzie, szczególnie przy książkach, dokumentach i płaskich rzeczach,

wypełnić puste przestrzenie, jeśli zawartość może przesuwać się w środku,

nie pakować przesyłki „na styk”, bo po zabezpieczeniu może przekroczyć dopuszczalne wymiary,

dokładnie zakleić opakowanie,

w przypadku mini przesyłki zmierzyć gotową paczkę przed wyborem gabarytu XS w aplikacji.

Nadajesz w aplikacji? Zajrzyj też do sekcji Nagrody

Korzystając z aplikacji InPost Mobile, warto sprawdzić również sekcję „Nagrody”. To tam pojawiają się informacje o InCoinach, czyli punktach, które można zdobywać za wybrane aktywności związane z usługami InPost.

Jest to miły dodatek, szczególnie jeśli korzystasz z aplikacji częściej. Dostępne wyzwania, limity i nagrody mogą się zmieniać, dlatego najlepiej sprawdzać aktualne szczegóły bezpośrednio w aplikacji.

Mała paczka? Wybierz gabaryt, który naprawdę pasuje

Mini paczka w InPost Mobile dobrze sprawdza się wtedy, gdy do wysłania masz coś niewielkiego i nie chcesz wybierać większego rozmiaru na zapas. Jeśli jednak po zapakowaniu przesyłka okazuje się większa, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w aplikacji wybrać inny gabaryt - taki, który lepiej pasuje do zawartości.

Otwórz aplikację InPost Mobile, wybierz nadanie paczki i dopasuj gabaryt do gotowej przesyłki. Spakuj przesyłkę, opłać nadanie i zostaw ją w ulubionym automacie Paczkomat® wtedy, gdy masz po drodze.

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