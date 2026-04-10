Styl bohaterek serialu "Seks w wielkim mieście" wciąż inspiruje kobiety na całym świecie.
Stylizacje Carrie Bradshaw, Mirandy Hobbes, Charlotte York-Goldenblatt i Samanthy Jones, czyli bohaterek serialu „Seks w wielkim mieście”, inspirują do dziś. Każda z nich miała inny, bardzo spójny styl, który z sezonu na sezon podążał za zmieniającymi się trendami, ale zawsze wyrażał osobowość postaci, która je nosiła.
Miłośniczki i miłośnicy emitowanego w latach 1998-2004 serialu oraz jego trzysezonowej kontynuacji „I tak po prostu…” z lat 2021-2025 mają wyjątkową okazję wylicytować kreacje i akcesoria pochodzące z szaf bohaterek. Oprócz tego dysponujący odpowiednio zasobnymi portfelami mogą wejść w posiadanie mebli i dekoracji z mieszkań serialowych postaci.
Uważam, że Carrie jest niezwykle przyzwoitą i dobrą osobą, a także oddaną przyjaciółką, która poświęca swoim najbliższym mnóstwo czasu i udziela im...
Organizatorem licytacji pod tytułem „And Just Like That…: The Auction”, która ruszyła 2 kwietnia, jest amerykański dom aukcyjny Julien’s Auctions, specjalizujący się w aukcjach rozmaitych pamiątek ze świata popkultury i showbiznesu. Partnerami licytacji są platforma HBO, która emitowała seriale „Seks w wielkim mieście” i „I tak po prostu…” oraz wytwórnia Warner Bros. Discovery.
Na stronie Julien’s Auctions można licytować blisko 580 przedmiotów, które „zagrały” od pierwszego do ostatniego sezonu obydwu serii. Jednym z najcenniejszych z pewnością jest lustro w stylu Ludwika XV, które wisiało na pierwszym piętrze mieszkania Carrie w serialu „I tak po prostu…”. Rekwizyt osiągnął już kwotę 3,5 tys. dol.u
Inne słynne przedmioty należące do głównej bohaterki to zestaw kremowo-niebieskich walizek oraz rękopis i kopia jej książki „Love & Lost”. Na aukcję trafiła nawet wieża dla serialowego kota Carrie o imieniu Shoe marki Mau Pets.
Spośród przedmiotów przyjaciółek Carrie, jednymi z najsłynniejszych z pewnością są bordowy kombinezon i dwuczęściowa czarna piżama w czerwone serduszka Mirandy, choć fanki tej postaci mogą powalczyć o wiele innych rekwizytów, które jej towarzyszyły. Podobnie jest z rzeczami Charlotte – do wyboru są kostiumy, biżuteria, buty i elementy wyposażenia wnętrz jej mieszkania.
Choć Sarah Jessica Parker nigdy tam nie zamieszkała, przez kilka lat była właścicielką nowojorskiej willi, traktując ją jak swoją… garderobę. Pięci...
Na licytacji nie zabrakło też akcesoriów, które należały do męskich postaci. Jedną z nich jest grawerowany zegarek Rolex (oczywiście nieprawdziwy), który z okazji rocznicy ślubu Carrie podarowała swojemu mężowi, Johnowi Prestonowi, czyli słynnemu „Mr. Bigowi”. Do zegarka dołączono pudełko, w którym Carrie i „Mr. Big” przechowywali swoją biżuterię.
Co ciekawe, najwyższą cenę osiągnęła jak na razie torba wraz z zestawem akcesoriów marki Louis Vuitton, których używał serialowy organizator ślubów Anthony Marantino. Aktualna cena kompletu wynosi cztery tysiące dol.
Zwieńczeniem aukcji będzie dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach od 30 kwietnia do 1 maja w siedzibie Julien’s Auctions w Gardenii w stanie Kalifornia. Koncern Warner Bros. Discovery przekaże część dochodów z aukcji na rzecz organizacji non-profit You Gotta Believe z Nowego Jorku, która zajmuje się odnajdywaniem rodzin zastępczych dla dzieci i młodzieży.
Źródło:
www.juliensauctions.com
