Stylizacje Carrie Bradshaw, Mirandy Hobbes, Charlotte York-Goldenblatt i Samanthy Jones, czyli bohaterek serialu „Seks w wielkim mieście”, inspirują do dziś. Każda z nich miała inny, bardzo spójny styl, który z sezonu na sezon podążał za zmieniającymi się trendami, ale zawsze wyrażał osobowość postaci, która je nosiła.

Reklama Reklama

Wielka aukcja rzeczy należących do bohaterek „Seksu w wielkim mieście”

Miłośniczki i miłośnicy emitowanego w latach 1998-2004 serialu oraz jego trzysezonowej kontynuacji „I tak po prostu…” z lat 2021-2025 mają wyjątkową okazję wylicytować kreacje i akcesoria pochodzące z szaf bohaterek. Oprócz tego dysponujący odpowiednio zasobnymi portfelami mogą wejść w posiadanie mebli i dekoracji z mieszkań serialowych postaci.

Organizatorem licytacji pod tytułem „And Just Like That…: The Auction”, która ruszyła 2 kwietnia, jest amerykański dom aukcyjny Julien’s Auctions, specjalizujący się w aukcjach rozmaitych pamiątek ze świata popkultury i showbiznesu. Partnerami licytacji są platforma HBO, która emitowała seriale „Seks w wielkim mieście” i „I tak po prostu…” oraz wytwórnia Warner Bros. Discovery.

Prawie 600 kostiumów i rekwizytów z serii „Seks w wielkim mieście” i „I tak po prostu…”

Na stronie Julien’s Auctions można licytować blisko 580 przedmiotów, które „zagrały” od pierwszego do ostatniego sezonu obydwu serii. Jednym z najcenniejszych z pewnością jest lustro w stylu Ludwika XV, które wisiało na pierwszym piętrze mieszkania Carrie w serialu „I tak po prostu…”. Rekwizyt osiągnął już kwotę 3,5 tys. dol.u

Inne słynne przedmioty należące do głównej bohaterki to zestaw kremowo-niebieskich walizek oraz rękopis i kopia jej książki „Love & Lost”. Na aukcję trafiła nawet wieża dla serialowego kota Carrie o imieniu Shoe marki Mau Pets.

Spośród przedmiotów przyjaciółek Carrie, jednymi z najsłynniejszych z pewnością są bordowy kombinezon i dwuczęściowa czarna piżama w czerwone serduszka Mirandy, choć fanki tej postaci mogą powalczyć o wiele innych rekwizytów, które jej towarzyszyły. Podobnie jest z rzeczami Charlotte – do wyboru są kostiumy, biżuteria, buty i elementy wyposażenia wnętrz jej mieszkania.

Na licytacji nie zabrakło też akcesoriów, które należały do męskich postaci. Jedną z nich jest grawerowany zegarek Rolex (oczywiście nieprawdziwy), który z okazji rocznicy ślubu Carrie podarowała swojemu mężowi, Johnowi Prestonowi, czyli słynnemu „Mr. Bigowi”. Do zegarka dołączono pudełko, w którym Carrie i „Mr. Big” przechowywali swoją biżuterię.

Co ciekawe, najwyższą cenę osiągnęła jak na razie torba wraz z zestawem akcesoriów marki Louis Vuitton, których używał serialowy organizator ślubów Anthony Marantino. Aktualna cena kompletu wynosi cztery tysiące dol.

Zwieńczeniem aukcji będzie dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach od 30 kwietnia do 1 maja w siedzibie Julien’s Auctions w Gardenii w stanie Kalifornia. Koncern Warner Bros. Discovery przekaże część dochodów z aukcji na rzecz organizacji non-profit You Gotta Believe z Nowego Jorku, która zajmuje się odnajdywaniem rodzin zastępczych dla dzieci i młodzieży.

Źródło:

www.juliensauctions.com