I tak, i nie. AI to modele: statystyczne, regresyjne, sieci neuronowe, i tak dalej. Żadne modele nie działają jednak w próżni. To znaczy, że musimy dla nich przygotować środowisko, razem z którym możemy je przekazać klientowi. To środowisko to czysta inżynieria oprogramowania, więc w tym zakresie tak: IT i AI są tożsame. I tu wracamy do samych modeli, które pomimo tego, że powstają i żyją dzięki zapleczu IT (bazy danych, języki programowania, chmury, itd.), to w porównaniu do typowych projektów IT są niemal nieprzewidywalne. Nieprzewidywalne pod względem otrzymywanych wyników, zdefiniowania szczegółowych ryzyk, niezbędnych modyfikacji w sposobie zbierania/przetwarzanie danych, czy nawet planu prac. Oczywiście mamy schematy postępowania, własną metodologię. Ale w AI jest bez porównania więcej nieprzewidywalnych elementów niż w czystym IT. Bez podejścia iteracyjnego (kiedy to wielokrotnie w sposób automatyczny powtarzamy cały projekt od początku do końca) nie bylibyśmy w stanie doprowadzić projektów w rozsądnym czasie do końca. Siłą rzeczy mocno zmienia się sposób zarządzania.

Rynek IT wciąż jest zdominowany przez mężczyzn. Czy w sektorze AI też daje o sobie znać to zjawisko?

Niemal cały świat żyje w kulturze patriarchalnej, która wszędzie odciska swoje negatywne piętno. Mało kto o tym pamięta, ale dałyśmy początek branży IT. Przez pewien czas zawód programisty był przez nas zdominowany. W latach 50. i 60. wywodził się on wprost z matematyki. A tego rodzaju studia kończyły przeważnie kobiety. Było na to przyzwolenie społeczne, bo tym samym wiązano naszą przyszłość z zawodem nauczycielki. Dopiero kiedy w latach 80. zawód programisty stawał się intratny, mężczyźni zaczęli wypierać kobiety - najpierw z uczelni, potem z zawodu. W tym rozumieniu spuścizna AI jest tylko pewnym elementem odbicia tego, co dzieje się w IT (odzyskujemy przestrzeń jako programistki). Z drugiej strony AI w linii prostej wywodzi się ze statystyki, matematyki. Są one fundamentem edukacyjnym w tym obszarze. Bez tego ani rusz, ale do praktycznego działania niezbędny jest warsztat programistyczny. Podczas rekrutacji nowych pracowników zwracam uwagę na to, kto co ma w głowie, a nie to, jakiej jest płci. Z chęcią zatrudniam kobiety, które mają elastyczne głowy. Wydaje mi się, że nieco więcej jest kobiet w AI - w porównaniu z obszarami powiązanymi ściśle z IT. Na pewno jest im łatwiej, jeśli posiadają wykształcenie matematyczne.

W takim razie czy kobiety potrzebują wsparcia w zakresie budowania swojej kariery zawodowej w obszarze AI?

Z pewnością edukacja jest potrzebna. Tak jak mężczyźni mają swoich motywatorów lub osoby, które ich inspirują, tak samo zasługują na to kobiety. Jednak gdyby spojrzeć na genezę tego tematu, to większy nacisk powinno się położyć na kwestię podejścia mężczyzn. Problemem są oni, a dokładnie część z nich - ci, którzy dyskryminują. Muszą przestać to robić. My, kobiety, poradzimy sobie. Niejedne szklane (i nie tylko szklane) sufity potrafimy przebijać. Znacznie więcej pracy jest po stronie mężczyzn. Chociażby w nauczeniu ich, aby nie zwracać uwagi na fizyczność rozmówcy, a jedynie na merytoryczne kwestie wypowiedzi. Na szczęście świat się zmienia chociażby w kontekście partnerstwa w relacjach domowych. Znam wielu mężczyzn, którzy już "nie pomagają" w domu, tylko wspólnie ze swoimi partnerkami dzielą się obowiązkami domowymi, kosztami utrzymania i tak dalej. To do nich będzie należeć ta zmiana, pokazując, że to się wszystkim opłaca.

Jest pani współzałożycielką firmy, ale także menadżerką. Z jakimi wyzwaniami zawodowymi mierzy się pani na co dzień?