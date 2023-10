Prezeska zarządu Phillips Poland: Dziwi mnie krytyka parytetów przez same kobiety

Podczas konferencji „My, prawniczki!” wielokrotnie zwracano uwagę, że na rynku pracy sytuacja kobiet wciąż jest nieporównywalnie trudniejsza. Czy stojąc na czele zarządu, działa pani na rzecz jej poprawy?

Julita Mazurkiewicz: Mam podobne zdanie. Sama zajęłam się zarządzaniem w biznesie po kilkunastu latach pracy jako adwokatka w kancelarii. Zdecydowałam się na ten krok, kiedy po powrocie z urlopu macierzyńskiego usłyszałam, że na obiecany awans muszę jeszcze poczekać. Dokonałam zmiany, z której ostatecznie bardzo się cieszę. Bardzo dużą satysfakcję przynosi mi również praca z innymi kobietami jako mentorka. W zarządzanej przez siebie firmie oczywiście wspieram, promuję i motywuje kobiety do rozwoju i działania. Niestety jest na tym polu wiele do zrobienia. Kilkukrotnie już zdarzyło mi się usłyszeć od kobiet, którym proponowałam awans, że nie są pewne swoich kompetencji i muszą zapytać o zdanie męża. Mężczyźni nigdy nie odpowiadają w ten sposób. Między innymi dlatego jestem też zwolenniczką wprowadzania parytetów i dziwię się, kiedy słyszę krytykę tego pomysłu ze strony samych kobiet.

Powinny zostać wprowadzane siłowo?

W kilku firmach już funkcjonują, zostały wprowadzone dobrowolnie. Takie sytuacje wciąż jednak należą wciąż do rzadkości. W zarządach i na stanowiskach kierowniczych kobiety wciąż stanowią mniejszość. Parytety pomogą w wyrównaniu tej dysproporcji, a docelowo przyczynią się do kształtowania odpowiednich wzorców i sprawią, że kobiety będą miały wpływ na kształtowanie reguł gry. Oczywiście one same w sobie nie są celem, a narzędziem do osiągnięcia celu w postaci równych szans dla kobiet. Jako prawniczka wierzę w kształtującą rolę regulacji prawnych, które powinny zostać zastosowane wszędzie tam, gdzie występują jakiekolwiek nierówności. Jeżeli pewne zmiany nie następują naturalnie, albo następują bardzo powoli – tak jak to się dzieje w przypadku udziału kobiet w zarządzaniu – rolą regulacji prawnych jest przyspieszenie tych procesów, poprzez wprowadzenie odpowiednich zasad. Uważam, że do wyrównania dysproporcji przyczynią się również przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń. Temat jest niezwykle kontrowersyjny, natomiast różnice w zarobkach między kobietami a mężczyznami są faktem. Sama pamiętam, jak po kilku latach pracy odkryłam, że koledzy w moim zespole zarabiają więcej mimo mniejszego doświadczenia. To było dla mnie bardzo przykre i skłoniło do wielu gorzkich spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania naszego społeczeństwa.

Domyślam się, że motywacja do działania drastycznie spada.