Maria Góralczyk: Praca agenta nieruchomości jest niedoceniana

Myślę, że zdecydowanie lepiej niż mężczyźni „łączymy kropki”. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jesteśmy wielozadaniowe. Ta umiejętność to jedna z najważniejszych cech agenta. Trzeba myśleć o 50 sprawach naraz. Masz 15 klientów, 30 nieruchomości i 10 równoczesnych transakcji. A pomiędzy tym wszystkim, jest też jeszcze przecież życie prywatne.

Firma The Leader’s to ja oraz moje dwie wspólniczki: Paula, Alicja. Naszym motorem napędowym jest to, że chcemy mieć własną przestrzeń zawodową, osiągać sukcesy, stawiać sobie nowe cele, być niezależne, rozwijać się intelektualnie.

Ważne dla nas jest też to, żeby zmieniać sposób myślenia o agencie nieruchomości. Jego praca jest niedoceniana. Wciąż pokutuje przekonanie, że to osoba, która przeszkadza w transakcji, a to nieprawda. Takie myślenie jest wprawdzie bliższe osobom spoza rynku premium, na którym my działamy, ale i tutaj warto byłoby coś zmienić. Całkiem często zdarza się, że już po podpisaniu umowy klient próbuje negocjować prowizję, zminimalizować ją prawie do zera. To nie powinno mieć miejsca.

Teraz daleko posunięta metafora, ale spróbujmy: gdyby życie, jego najważniejsze sprawy, można było zgromadzić w jednym pomieszczeniu…

Najważniejsze, by była moja rodzina. Gdy są oni: cali i zdrowi – mam wszystko.