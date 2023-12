W jakich zawodach sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka? Naukowcy typują

Trzecią bezpieczną kategorią według Forda są prace wymagające sprawności manualnych, sprytu i umiejętności rozwiązywania nieprzewidywalnych trudności. W tej grupie autor wymienia takie zawody jak: elektrycy, hydraulicy, spawacze. – W tego typu pracach należy każdorazowo mierzyć się z nowymi wyzwaniami – podkreśla Ford – tak więc trudno mówić tutaj o powtarzalności czy możliwej automatyzacji działań.

AI pomoże człowiekowi, ale go nie zastąpi

Podczas gdy powyższe zawody objęte są niejako parasolem chroniącym je przed zasięgiem AI, to jednak pewne elementy tych zajęć mogą być wspomagane sztuczną inteligencją, co zauważa Joanne Song McLaughlin, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Buffalo.

– W wielu przypadkach nie ma bezpośredniego zagrożenia całkowitego przejęcia danego zajęcia przez sztuczną inteligencję – tłumaczy McLaughlin – jednak poszczególne zadania mogą ulec zmianie. Czynności wykonywane przez człowieka będą nadal bardziej nakierowane na relacje i więzi międzyludzkie, przy czym pomoc ze strony AI pozostanie nieoceniona.

Profesor McLaughlin podaje następujący przykład: narzędzia AI służą do błyskawicznego wykrywania chorób czy schorzeń, więc w pracy lekarzy są one niezwykle pomocne. Natomiast dalsza część leczenia i postępowania z pacjentem pozostanie już w rękach ludzkich specjalistów. – Podczas gdy chorzy zapewne docenią wsparcie technologiczne w procesie samej diagnostyki, to jednak w dalszych etapach leczenia zależeć im będzie na prawdziwym lekarzu, który dokładnie wskaże kierunek działania, ale i znajdzie w sobie empatię i wsparcie tak niezbędne w procesie dochodzenia do zdrowia.

Ma to odniesienie również do wielu innych zawodów – konstatuje profesor – W przypadku niektórych profesji należy zastanowić się, czy są pewne czynności, które można ułatwić, a wręcz zautomatyzować i oddać we władanie narzędziom AI. – Weźmy przykład kasjera bankowego – wyjaśnia profesor – w przeszłości osoba wykonująca ten zawód musiała bezbłędnie liczyć, ponieważ tę czynność wykonywała samodzielnie. Obecnie to maszyny zajmują się liczeniem pieniędzy, co wcale nie oznacza, że kasjerzy czy doradcy klienta w banku są zbędni. Wręcz przeciwnie – dodaje McLaughlin – skoro ta część pracy kasjera została oddelegowana, może on skupić się na kontakcie z klientem i wyjaśnianiu mu zawiłości związanych choćby z zaciągnięciem kredytu.