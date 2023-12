Zawody przyszłości: gdzie nasze dzieci będą pracować w 2040 roku?

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 25 października 2022 roku. Sprawa dotyczy pozwanego pracodawcy, który zobowiązany został do zapłaty blisko 36 tys. złotych za niepełny miesiąc pracy świadczonej przez powoda, którego zatrudniał w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego. Zdaniem skarżącego, sąd nie zweryfikował budzących wątpliwości twierdzeń powoda co do wysokości wyliczonego żądania i bezrefleksyjnie zasądził zapłatę kwoty rażąco wysokiej - nieprzystającej do jakichkolwiek realiów gospodarczych.