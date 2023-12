8 trendów na rynku pracy w 2024 roku. Drogi, którymi warto iść w biznesie

Doświadczenie pracownika

Już dziś wiele organizacji doskonale rozumie potęgę właściwego doświadczenia klienta w budowaniu stałej, wieloletniej współpracy w biznesie. Jednocześnie wzrasta wśród zarządzających świadomość, że i pracownik powinien czuć się doceniony, a nie tylko adekwatnie wynagradzany. Czynniki takie jak równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, zapewnienie rozwoju osobistego, dbałość o równowagę w pracy i sprawiedliwe przydzielanie zadań w zespole, stanowią kluczowe elementy zdrowej relacji z pracodawcą. Zrozumienie ich to podstawa owocnej współpracy, również w nadchodzących latach.

Zmiana demografii w miejscu pracy

Międzynarodowe środowiska pracy, rozwój technologiczny umożliwiający wykonywanie obowiązków zawodowych z wielu miejsc na świecie, szybkie tempo nabywania umiejętności związanych z obsługą nowoczesnych narzędzi AI, a także zrozumienie potrzeby różnorodności i inkluzywności w miejscach pracy, wyznaczają trendy na najbliższe lata. Wiąże się z tym stopniowe odstępowanie od tradycyjnych hierarchii w organizacjach na rzecz wypłaszczania struktur zarządzania i tym samym usprawniania komunikacji na poziomie: pracownik-przełożony. Zdaniem Forbes, do historii zaczną przechodzić też różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a czynniki takie jak wiek, rasa czy poziom wykształcenia nie będą stanowić przeszkody przy awansie. Organizacje, które w tych kwestiach pozostaną elastyczne, są postrzegane przez ekspertów Forbes jako przyszłościowe.

Cyfryzacja i datafikacja pracy

W 2024 roku dane będą miały wpływ na każdy aspekt życia zawodowego – od wskaźników wykorzystywanych do oceny produktywności po informacje niezbędne w celu podejmowania właściwych działań w biznesie i wdrażania bardziej wydajnych procesów. Dla organizacji, którym zależy na wyróżnianiu się na tle konkurencji, podstawowe narzędzia pracy stosowane od lat, mogą okazać się niewystarczające. Nie oznacza to konieczności kształcenia się i zdobywania tytułów naukowych w zakresie nowoczesnych technologii, ale zorientowanie się w szeregu dostępnych narzędzi oraz umiejętne dostosowywanie ich do potrzeb i charakterystyki swojej organizacji, eksperci Forbes uważają za konieczne w nadchodzącym roku.

Ciągłe uczenie się

Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego trudno oczekiwać, że raz zdobyta wiedza wystarczy na całe zawodowe życie. Nieodzowną częścią działalności na rynku pracy jest poszerzanie i aktualizacja posiadanej wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności w zakresie dostępnych narzędzi pracy i technologii wspieranych przez AI. Przełamanie lęków i oporów w tym zakresie jest kluczowe dla podniesienia własnych kwalifikacji i de facto ułatwienia sobie wielu zadań w przyszłości. Być może tak zdobyte umiejętności pozwolą na większą swobodę działania na co dzień, ale i zwiększoną efektywność, przekładającą się w efekcie końcowym na lepszy wypoczynek i jakość wolnego czasu.

Zdecentralizowane miejsca pracy

Wymuszony pandemią home office w wielu organizacjach utrzymał się do dziś lub skłonił zarządy firm do rozważenia dotychczas mało powszechnych trybów pracy, z pracą hybrydową na czele. Specjaliści „Forbes” uważają, że ten trend się utrzyma, ponieważ zarządy firm uświadamiają sobie płynące z niego korzyści: oszczędność czasu spędzanego na dojazd do biura, być może niższe czynsze związane z przenoszeniem firm do mniejszego lokum, ograniczenie kilkugodzinnych spotkań i wielu, czasem nagminnych, tak zwanych rozmów kuluarowych, które również niejednokrotnie dezorganizowały czas pracy w biurze. Nie odmawiając zalet spotkań na żywo i pracy twarzą w twarz, pracodawcy powinni sprawnie korzystać z benefitów płynących z obu tych rozwiązań i stosować je płynnie, w zależności od możliwości i charakteru działalności danej firmy.

Zdrowie psychiczne priorytetem dla Polaków

Przeprowadzone w Polsce badania pozwalają wyodrębnić priorytety w życiu zawodowym Polaków oraz nakreślić trendy w świecie pracy w nadchodzącym roku. Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Trendy na rynku pracy 2024”, w którym zapytano 1038 respondentów o ich oczekiwania w pracy na nadchodzący rok. Wprawdzie większość Polaków uważa, że nadchodzący rok będzie ogólnie lepszy dla pracowników i firm, to jednocześnie 46% ankietowanych spodziewa się, że szukanie pracy będzie trudniejsze niż teraz. Prawie 2/3 pytanych jest zdania, że w Polsce wzrośnie liczba osób, które żyją z zasiłków zamiast pracować, a 70% badanych twierdzi, że wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej spowodują zamknięcie wielu firm w kraju.