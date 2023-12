Nie tylko wolne piątki. Jak można modernizować czas pracy i kto na tym skorzysta?

Jeśli nie wolne piątki, to co?

Idea wolnych piątków nie przemawia do każdego. Ekspertka podkreśla jednak, że modernizacja czasu pracy może przybrać inny charakter i to od pracodawcy zależy, która z dostępnych opcji jest najlepiej dostosowana do potrzeb i specyfiki danej organizacji. Jedną z takich możliwości jest skompresowany czas pracy: standardowe 40 godzin tygodniowo rozłożone nie na pięć, lecz na cztery dni w tygodniu. Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy, istnieje też możliwość zastosowania systemów zmianowych. Po wprowadzeniu dwóch krótszych zmian – 6-12 oraz 12-18 – Toyota odnotowała niższy odsetek usterek i błędów popełnianych przez pracowników. Kolejną możliwością jest wprowadzenie zmian w obrębie całego tygodnia, pozwalających na wygenerowanie jednego dnia wolnego dla każdego pracownika przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw: poniedziałek — czwartek oraz wtorek — piątek.

Związki dwóch karier

Przeprowadzona przez Alicję Kotłowską analiza wykazała też, że większą potrzebę na skracanie czasu pracy odczuwają rodzice, w przeciwieństwie do pracowników bezdzietnych. Można to zaobserwować zwłaszcza w tak zwanych związkach dwóch karier (ang. dual career couple), które mniej więcej do połowy lat 70, nie były w Polsce aż tak powszechne jak obecnie. Zaangażowany w pracę zawodową mężczyzna, jako główny żywiciel rodziny (ang. bread winner), pozostawiał znaczną część zajęć domowych w rękach żony. Kobieta, skupiona na prowadzeniu domu i obowiązkach opiekuńczych, była w stanie odbierać dzieci ze szkoły lub przedszkola o wskazanej porze, nie narażając się przy tym na zaniedbywanie swoich zawodowych zadań czy częste wychodzenie z pracy przed czasem. Ponadto, w rodzinach wielopokoleniowych nie brakowało dodatkowych osób do pomocy. Dziadkowie czy inni członkowie rodziny mieszkający pod jednym dachem, dzielili się obowiązkami, zarówno w zakresie opieki nad dziećmi, jak i w kwestii choćby przygotowania posiłków. Zmiany społeczne zachodzące w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku dekad sprawiły, że kobiety aktywnie weszły na rynek pracy, natomiast standardowe obowiązki domowe nadal pozostały na ich barkach, powodując de facto podwójne obciążenie (ang. double burden): z jednej strony wynikające z płatnej pracy, a z drugiej – z zadań związanych z prowadzeniem domu, które nie wiążą się z gratyfikacją finansową.

Pseudopraca i jej konsekwencje

Potrzeba skrócenia lub modernizacji czasu pracy nie wynika z lenistwa pracowników, co podkreśla ekspertka. Składa się na nią wiele czynników, jak choćby niechęć do wykonywania tak zwanej pseudopracy. Gdy pracownik zdoła zakończyć swoje zadania szybciej, niż zakładano, to de facto powinien zyskać ten czas dla siebie. W wielu przypadkach okazuje się jednak, że pracodawca, widząc potencjał w swoim zespole, organizuje kolejne zadania i projekty, intensyfikując pracę i tym samym niejako zagarniając ten uzyskany czas na swoją korzyść. W innych przypadkach, kiedy sprawny pracownik zdołał wykonać zadania do godziny 14.00, a jego czas pracy według umowy kończy się każdego dnia o 16.00, to te pozostałe 2 godziny spędza na mało istotnych czynnościach, wiedząc, że do określonej godziny nie wolno mu opuścić biurka.

Takie sytuacje są o tyle częste, że, jak podkreśla ekspertka, przy obecnym postępie technologicznym i komputeryzacji wiele zadań jesteśmy w stanie wykonywać dużo sprawniej niż kilkadziesiąt lat temu.

– Gdy architekt dostaje zlecenie na zaprojektowanie budynku, to dysponując obecnymi narzędziami technologicznymi, może to zrobić znacznie szybciej niż używając ołówka i gumki, jak miało to miejsce przeszłości – dodaje Alicja Kotłowska.