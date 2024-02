Mężczyźni nie zauważają dyskryminacji płci w branży IT. Kobiety wręcz przeciwnie. Wyniki badania

„W branży technologicznej wszyscy są równi”. Czy faktycznie?

Z danych, które w ubiegłym roku opublikowała firma konsultingowa McKinsey & Company wynika, że kobiety zajmują jedynie 22 proc. wszystkich stanowisk w branży technologicznej. Eksperci prognozują, że w następnych latach udział kobiet w tym sektorze będzie spadać i w roku 2027 osiągnie on poziom 21 proc.

Dlaczego kobiety tak niechętnie dołączają do branży tech? Jedną z przyczyn może być sposób, w jaki są one w tej branży traktowane. Co ciekawe, znakomita większość ich kolegów po fachu nie dostrzega w tej kwestii żadnych problemów.

Takie wnioski płyną z badania działającej na globalnym rynku firmy rekrutacyjnej Nigel Frank International. Badacze przepytali ponad 1300 mężczyzn pracujących w takich firmach jak Amazon Web Services, Salesforce, Microsoft 365, Microsoft Azure czy Microsoft Business Applications.

Respondentów pytano o ich obserwacje dotyczące równouprawnienia płci w ich miejscach pracy oraz ewentualnej dyskryminacji ze względu na płeć. Az 80 procent uczestników badania przyznało, że nie zauważyło żadnych przejawów dyskryminacji kobiet.

Jedynie 6 proc. mężczyzn, którzy wzięli udział w ankiecie, nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że w ich firmie panuje równouprawnienie płci, zaś 14 proc. zajęło neutralne stanowisko.