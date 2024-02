Skrucha lepsza niż wyparcie? Eksperckie porady, jak wybrnąć z kryzysu wizerunkowego w obliczu hejtu

Działania naprawcze

Mając świadomość poważnych komplikacji i realnych strat wynikających z negatywnych opinii na temat własnej działalności, warto podjąć działania naprawcze, ale i, jak zaznacza ekspertka, powstrzymać się od gwałtownych, nieprzemyślanych odpowiedzi na hejt w Internecie. – Starajmy się nie reagować impulsywnie na hejt. Zachowanie spokoju pomaga uniknąć eskalacji sytuacji – podkreśla Ilona Adamska.

Wśród strategii, jakie firmy powinny stosować w celu przeciwdziałania negatywnej narracji, ekspertka wymienia: monitorowanie wizerunku w Internecie, aktywne zarządzanie opiniami klientów, udzielanie szybkich i profesjonalnych odpowiedzi na negatywne komentarze oraz budowanie silnej marki opartej na zaufaniu i wartościach. – Regularna komunikacja z klientami, zapewnianie doskonałej obsługi klienta i dostarczanie wysokiej jakości produktów lub usług są kluczowe dla budowy pozytywnego wizerunku firmy zarówno online, jak i offline – dodaje. – Naprawa wizerunku firmy po negatywnej narracji wymaga świadomego działania, uczciwości, zaangażowania i konsekwencji. Jest to proces czasochłonny, ale skuteczne działania mogą przyczynić się do odbudowy zaufania klientów i przywrócenia pozytywnego obrazu marki – zastrzega ekspertka.

Monitorowanie mediów, akcje charytatywne

Warto zwrócić też uwagę na podjęcie skutecznej kampanii PR – zaplanowanej i przeprowadzonej we współpracy z profesjonalnie do tego przygotowaną agencją. Świadomość krążących na temat firmy opinii pozwala na szybkie reagowanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się informacji nieprawdziwych, dlatego tak ważne jest regularne monitorowanie mediów. – Udzielanie konstruktywnych odpowiedzi i rozwiązywanie problemów klientów to moim zdaniem klucz do sukcesu – podkreśla Ilona Adamska. – Warto zawczasu wyłapywać krążące w sieci na temat naszej firmy fake newsy, zanim, niczym małe kamyczki, wywołają one potężną lawinę, której nie będzie już można powstrzymać. Zwróćmy też uwagę na pracowników, z którymi chcemy się rozstać. Należy wcześniej przygotować się do tych działań, by upewnić się, że nasze drogi rozchodzą się w atmosferze niepowodującej zbędnych negatywnych emocji – zastrzega.

Pomocne w procesie odbudowywania pozytywnego wizerunku firmy mogą okazać się też oferowane klientom dodatkowe korzyści lub programy lojalnościowe, a nawet, jak podkreśla Ilona Adamska, udział firmy w ważnych, ciekawych inicjatywach charytatywnych – Akcje społeczne mogą pomóc firmie w budowaniu pozytywnego wizerunku jako zaangażowanego i odpowiedzialnego podmiotu gospodarczego – zaznacza. – Pamiętajmy, że tym, co pomoże nam odbudować wizerunek będzie zawsze szczerość i autentyczność. Autentyczność powinna być zawsze podstawą, na której buduje się solidną markę – dodaje ekspertka.

Dobre imię odzyskane

Mimo trudnych momentów i sytuacji, które początkowo wydają się bez wyjścia, warto z dystansem, spokojem i świadomością powyższych wskazówek podjąć działania naprawcze. Szczere przyznanie się do winy i konfrontacja z problemem przyniosą z pewnością bardziej korzystne skutki niż próby zatajenia go lub podejmowania nieprzemyślanych dyskusji z internautami, którzy umieszczają negatywne komentarze na temat firmy w Internecie. Osobiste zaangażowanie w akcje naprawcze również może okazać się pomocne i wzbudzić zaufanie wśród potencjalnych klientów. Wyjście poza własną strefę komfortu i wystąpienie publiczne z jasną, czytelną deklaracją i planem naprawczym z pewnością pomogą zdziałać więcej niż milczenie w biernym oczekiwaniu, że problem rozwiąże się sam. Przy takiej postawie niezadowoleni internauci zadbają o to, by informacje o nadszarpniętym wizerunku firmy znajdowały kolejnych odbiorców.