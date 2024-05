AI szybciej zabierze pracę kobietom niż mężczyznom? Ekspertka prognozuje

Wciąż wolę kontakt z drugim człowiekiem. Maszyna na wiele nietypowych pytań nie wie, jak odpowiedzieć, a w efekcie nie potrafi pomóc.

Nie zapominajmy, jak szybko się ta rzeczywistość zmienia. Popatrzmy na przykład na czata GPT, którego wielu z nas poznało już pod koniec 2022 roku - ta technologia była wówczas bardzo podstawowa. A dzisiaj mamy do wyboru różne narzędzia, które stale ewoluują i oferują coraz więcej możliwości. Choć w mediach wciąż jeszcze pojawiają się krzywdzące oceny: „Wpisałam coś do tego czata GPT czy do Google Gemini i dostałam głupią odpowiedź”. No cóż, źle poinformowana sztuczna inteligencja dała głupią odpowiedź, ale wytrenowana przez nas będzie dawać takie, jakich będziemy potrzebować.

To jeden z mitów, że sztuczna inteligencja jest głupia. Jest ich więcej, prawda?

Owszem, ale pozwoli pani, że dokończę – a zatem pracę stracą kobiety kasjerki, bo to głównie one pracują w sklepach. Niemniej wraz z rozwojem technologii rośnie też nasze do niej przyzwyczajenie, i teraz, jak popatrzymy na pokolenia takie jak Milennialsi czy Zetki, wychowane na gamingu, to dla nich chatboty, podobnie jak kasy automatyczne, są czymś naturalnym. Obecnie w obsłudze klienta pracują całe armie botów i nie są to już te irytujące głosy, które pamiętamy z firm telekomunikacyjnych czy banków. Dzisiaj one przekierowują nas sprawniej do właściwego działu, a przy okazji odciążyły pracowników obsługi klienta, pozwalając im skupić się na bardziej skomplikowanych problemach. W ciągu najbliższych lat będziemy obserwować ogromny rozwój chatbotów, które będą ze sobą współpracowały, odpowiadając za poszczególne części wyzwań i zapytań. Pewnie w perspektywie kilku lat nasza sztuczna inteligencja będzie rozmawiała ze sztuczną inteligencją banku, ustalając i wykonując coś dla nas – w tym w ogóle nie będzie już człowieka, jako jednego z interfejsów.

Maszyny będą zabierać pracę kobietom szybciej niż mężczyznom?

Dobre pytanie! Choć męskie stanowiska pracy też są zagrożone. Na przykład kierowców TIR-ów - mówi się o tym od lat, ale w tej chwili mamy kolejny etap skoku w obszarze autonomicznych samochodów. Autonomiczne tiry pojawią się szybciej niż samochody prywatne, więc zawód kierowcy jest zagrożony. Idźmy dalej: pracownicy magazynów to również zagrożony zawód. Obserwujemy obecnie intensywny rozwój humanoidalnych robotów, w które poczyniono ogromne inwestycje ze względu na ich zaawansowany poziom technologiczny Wyposażone w technologię ChatGPT firmy Open AI, te roboty odpowiadają na potrzeby automatyzacji procesów magazynowych zdefiniowane przez Amazona. Firma NVIDIA z kolei zasila mózg takiego robota chipem, a firma Figure bazując na tych rozwiązaniach, tworzy humanoidalne roboty o szerokim spektrum zastosowań. Są już produkowane robotyczne wsparcia człowieka, które mogą być obsługiwane też przez kobiety – np. w sklepie z takim wsparciem kobieta podniesie 10 skrzynek pomidorów bez żadnego wysiłku. Mogą więc nawet otworzyć się pewne zawody dla kobiet w tym obszarze. Nie uważam więc, że będzie więcej zagrożeń dla kobiet niż dla mężczyzn. Natomiast większe zagrożenie dla kobiet widzę – o czym już wspomniałam – w adaptacji technologicznej. To jest ta bariera; mężczyźni są bardziej odważni, żeby technologię stosować. Kobiety często bez spróbowania już podejmują decyzję: „To jest nie dla mnie”. A przecież to kobiety są bardziej skłonne do do rozwoju i więcej uwagi przykładają do własnej edukacji. Diabeł tkwi w tym kulturowym zatrzymaniu, w tej kulturowej blokadzie, że kobiety i technologia wzajemnie się wykluczają, że nie urodziły się do technologii.