Nieprzewidziane konsekwencje obniżki VAT na kobiece produkty higieniczne w Niemczech

Badanie przeprowadzone przez Ifo Institute ujawniło niezamierzone - niekorzystne dla kobiet - skutki obniżki VAT na tampony i podpaski higieniczne z 19 do 7 procent.

„Kobiece podatki”

Przewijające się w debacie publicznej określenia podatek różowy (pink tax) oraz podatek od tamponów (tampon tax), choć często używane zamiennie, nie są tożsame.

Określenie podatek różowy (pink tax) odnosi się do produktów, które są droższe w wersji tworzonej dla kobiet niż analogiczne produkty sprzedawane mężczyznom. Nazwa „podatku” wzięła się stąd, że większość produktów, które produkuje się z przeznaczeniem dla kobiet, jest często różowa. Z wielu analiz wynika, iż produkty takie jak kremy, przybory do golenia oraz kosmetyki do pielęgnacji najczęściej są objęte różowym podatkiem. Ponadto kobiety często płacą więcej za podobne usługi, na przykład obcięcie włosów u fryzjera lub profesjonalne pranie ubrań.

Eksperci podają wiele przyczyn istnienia podatku różowego. Zalicza się do nich: cła, dyskryminację produktów oraz różnicowanie produktów. Na dodatek różnica w cenach, o której mowa, często opiera się na założeniu, że kobiety gotowe są zapłacić więcej niż mężczyźni za zakup niektórych produktów i usług.

Podatek od tamponów z kolei to termin używany do podkreślenia faktu, że tampony oraz inne produkty związane z higieną menstruacyjną są objęte podatkiem VAT lub podatkiem od sprzedaży. Zwolennicy zniesienia opodatkowania tych produktów argumentują, że tampony, podpaski, kubeczki menstruacyjne i inne środki niezbędne do radzenia sobie z cyklem menstruacyjnym są podstawową potrzebą dla każdej kobiety. W związku z tym uważają, że przedmioty te powinny być traktowane na równi z innymi niezbędnymi produktami codziennego użytku, zwolnionymi z dodatkowego obciążenia podatkowego. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują, że przeciętna kobieta wydaje w ciągu swojego życia od 3 360 do 4 800 dolarów na tampony, podpaski i inne produkty menstruacyjne. W stanie Nowy Jork przychody z podatków od tych produktów wynoszą około 14 milionów dolarów rocznie.