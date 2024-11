W tym roku Black Friday przypada 29 listopada. Zwyczaj ten przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych. Data „Czarnego Piątku” nie jest przypadkowa – wyznacza się ją w dniu następującym po Dniu Dziękczynienia. Początkowo promocje obowiązywały tylko w piątek, jednak wraz z upływem lat wyprzedaże zaczęły rozciągać się na weekend, tydzień, a nawet na cały miesiąc. W wielu przypadkach można było zauważyć, że sprzedawcy manipulują cenami, sztucznie podnosząc je przed Black Friday, a następnie gwałtownie obniżając. W efekcie dana rzecz kosztowała tyle samo, co kilka tygodni wcześniej.

Black Friday. Jak dyrektywa Omnibus chroni konsumentów?

W końcu konsumenci zaczęli zdawać sobie sprawę z fałszywych promocji. To zjawisko zainteresowało również UOKiK oraz instytucje unijne. 27 listopada 2019 roku uchwalono tzw. dyrektywę Omnibus, która wprowadziła sporo zmian w unijnym prawie ochrony konsumentów. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów implementujących dyrektywę do 28 listopada 2021 roku. W Polsce weszły one w życie 1 stycznia 2023 roku. Od tego czasu przedsiębiorcy zostali zobowiązani do większej transparentności cenowej. Oznacza to, że organizując promocję mają obowiązek informować o najniższej cenie towaru w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką. Ma to zapobiec manipulacjom cen, które sprawiają, że promocje wydają się być bardziej korzystne niż są w rzeczywistości.

Informacje o cenie w czasie 30 dni są jednak zapisywane drobnym drukiem. Robiąc zakupy podczas Black Friday nie należy zatem skupiać się na krzykliwych banerach, tylko poszukać zapisu, który pozwoli ocenić, czy mamy do czynienia z faktyczną promocją, czy jedynie z chwytem marketingowym. Wdrożenie dyrektywy Omnibus pozwoliło konsumentom uzyskać kompleksową wiedzę na temat cen produktów, dzięki czemu ryzyko, że zostaną wprowadzeni w błąd jest dużo mniejsze. Mają także możliwość sprawdzenia, czy korzyść rzeczywiście jest realna. Zapis o cenie z 30 dni musi pojawić się wszędzie tam, gdzie znajduje się informacja o rabacie. Dotyczy to zarówno ofert internetowych, w gazetkach promocyjnych oraz w reklamach telewizyjnych.