Projekt badawczy, którego efektem jest wspominany raport, został zrealizowany przez Ewę Stelmasiak z WellCulture Institute we współpracy z prof. Dorotą Molek-Winiarską (UE Wrocław) i dr Hanną Kinowską (SGH) w ramach grantu naukowego przyznanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Celem badania było zbadanie kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania dobrostanem pracowniczym, a konkretnie dotyczyło ono oceny i weryfikacji modelu kompetencyjnego lidera/liderki dobrostanu autorstwa Ewy Stelmasiak. Wynikiem badania są rekomendacje dla organizacji, narzędzie badawcze do pomiaru profilu liderów i liderek dobrostanu składające się z siedmiu kompetencji, a także dane ilościowe i jakościowe dotyczące tego, jak firmy dbają o dobrostan pracowników i jaką rolę pełnią w tym aspekcie liderki i liderzy najwyższego szczebla. Wnioski wyciągnięto na podstawie analizy statystycznej.

Dlaczego firmom opłaca się inwestowanie w kulturę dobrostanu?

Kluczowy wniosek, jaki płynie z badania, to to, że skuteczny wellbeing w organizacjach to efekt kompetentnego przywództwa i strategicznego podejścia, a nie tylko pakietów benefitów. To kompetencje menedżerskie napędzają kulturę dobrostanu w firmach. Raport potwierdza, że firmy inwestujące w kulturę dobrostanu zyskują bardziej kompetentnych liderów. To efekt domina – lepsi liderzy tworzą skuteczniejsze strategie dobrostanu, a te z kolei wzmacniają przywództwo.

– Przywództwo wspierające dobrostan polega na realizowaniu ambitnych celów przy jednoczesnym poszanowaniu dobrostanu członków zespołu i pracowników firmy – mówi Ewa Stelmasiak. – Obejmuje zarówno postawę, jak i konkretne zachowania wspierające dobrostan osobisty lidera/liderki, dobrostan w zespole oraz kulturę dobrostanu w organizacji. Oznacza przyjęcie długoterminowej perspektywy i zrównoważonego podejścia do zdrowia, zaangażowania oraz efektywności pracowników. Zakłada, że trwałe wyniki osiąga się poprzez troskę o ludzi, ich potrzeby i zasoby, w duchu zasady „praca to maraton, a nie sprint” – wyjaśnia.

Ekspertka zwraca uwagę, że liderzy i liderki odgrywają kluczową rolę w budowaniu dobrostanu w środowisku organizacyjnym. To osoby świadome, że troska o siebie nie jest egoizmem, ale fundamentem efektywnego dbania o innych. Swoją postawą liderki i liderzy dają dobry przykład dla innych, np. że można w trakcie pracy zrobić aktywną przerwę, skorzystać z pokoju do relaksu albo odłączyć się od pracy podczas urlopu i że to jest zachowanie akceptowane w firmie jako takie, które nie jest przejawem lenistwa, ale służy efektywności. Taki pozytywny przykład buduje pozytywne normy kulturowe stanowiące fundament wspierającej kultury pracy.