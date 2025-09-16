Reklama

Firmy inwestujące w kulturę dobrostanu zyskują coś bardzo ważnego. Wyniki badania

Z raportu „Liderzy i liderki dobrostanu” wynika, że wzmocnienie działań w zakresie aktywnego, partycypacyjnego zarządzania wellbeingiem w firmie sprzyja rozwojowi wzorców przywództwa, które wspierają dobrostan pracowników.

Publikacja: 16.09.2025 17:19

Z badania wynika, że to kompetencje menedżerskie napędzają kulturę dobrostanu w firmach.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Projekt badawczy, którego efektem jest wspominany raport, został zrealizowany przez Ewę Stelmasiak z  WellCulture Institute we współpracy z prof. Dorotą Molek-Winiarską (UE Wrocław) i dr Hanną Kinowską (SGH) w ramach grantu naukowego przyznanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Celem badania było zbadanie kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania dobrostanem pracowniczym, a konkretnie dotyczyło ono oceny i weryfikacji modelu kompetencyjnego lidera/liderki dobrostanu autorstwa Ewy Stelmasiak. Wynikiem badania są rekomendacje dla organizacji, narzędzie badawcze do pomiaru profilu liderów i liderek dobrostanu składające się z siedmiu kompetencji, a także dane ilościowe i jakościowe dotyczące tego, jak firmy dbają o dobrostan pracowników i jaką rolę pełnią w tym aspekcie liderki i liderzy najwyższego szczebla. Wnioski wyciągnięto na podstawie analizy statystycznej. 

Dlaczego firmom opłaca się inwestowanie w kulturę dobrostanu?

Kluczowy wniosek, jaki płynie z badania, to to, że skuteczny wellbeing w organizacjach to efekt kompetentnego przywództwa i strategicznego podejścia, a nie tylko pakietów benefitów. To kompetencje menedżerskie napędzają kulturę dobrostanu w firmach. Raport potwierdza, że firmy inwestujące w kulturę dobrostanu zyskują bardziej kompetentnych liderów. To efekt domina – lepsi liderzy tworzą skuteczniejsze strategie dobrostanu, a te z kolei wzmacniają przywództwo.

– Przywództwo wspierające dobrostan polega na realizowaniu ambitnych celów przy jednoczesnym poszanowaniu dobrostanu członków zespołu i pracowników firmy – mówi Ewa Stelmasiak. – Obejmuje zarówno postawę, jak i konkretne zachowania wspierające dobrostan osobisty lidera/liderki, dobrostan w zespole oraz kulturę dobrostanu w organizacji. Oznacza przyjęcie długoterminowej perspektywy i zrównoważonego podejścia do zdrowia, zaangażowania oraz efektywności pracowników. Zakłada, że trwałe wyniki osiąga się poprzez troskę o ludzi, ich potrzeby i zasoby, w duchu zasady „praca to maraton, a nie sprint” – wyjaśnia. 

Ekspertka zwraca uwagę, że liderzy i liderki odgrywają kluczową rolę w budowaniu dobrostanu w środowisku organizacyjnym. To osoby świadome, że troska o siebie nie jest egoizmem, ale fundamentem efektywnego dbania o innych. Swoją postawą liderki i liderzy dają dobry przykład dla innych, np. że można w trakcie pracy zrobić aktywną przerwę, skorzystać z pokoju do relaksu albo odłączyć się od pracy podczas urlopu i że to jest zachowanie akceptowane w firmie jako takie, które nie jest przejawem lenistwa, ale służy efektywności. Taki pozytywny przykład buduje pozytywne normy kulturowe stanowiące fundament wspierającej kultury pracy.

Jak powinien działać lider dający przykład do naśladowania w kwestii dbałości o dobrostan?

W Raporcie wskazano TOP 10 przykładów sytuacji stawiania siebie i własnego dobrostanu na pierwszym miejscu:

1. Kończenie pracy o określonej godzinie i nieprzedłużanie obowiązków

2. Asertywne odmawianie spotkań, zadań i obowiązków

3. Regularne ćwiczenia fizyczne 

4. Branie urlopu, wolnego dnia po intensywnym okresie pracy lub w stanie wyczerpania

5. Robienie przerw w ciągu dnia (lunch, odpoczynek, regeneracja, krótkie spacery)

6. Planowanie dobrostanu w kalendarzu (rezerwowanie czasu na sport, odpoczynek, regenerację)

7. Niepracowanie w weekendy i po godzinach, zachowanie balansu między życiem zawodowym a prywatnym

8. Niechodzenie do pracy w stanie choroby lub złego samopoczucia

9. Priorytetyzowanie snu

10. Stawianie granic w rozmowach z klientami, współpracownikami i partnerami biznesowymi

Styl Życia biznes

Marta Jarosz

