Ubrania z Shein, Temu i AliExpress przekroczyły normy bezpieczeństwa kilkaset razy. Wyniki kontroli

Kontrola została przeprowadzona przez władze Korei Południowej. Wśród badanych produktów znalazło się ubranie, które zawierało 622 razy więcej substancji toksycznych niż dopuszczalny limit. Była to kurtka dziecięca ze sklepu Temu.

Zawartość toksycznych substancji przekroczyła limit kilkaset razy

Rząd Korei Południowej poddał kontroli 26 sztuk odzieży zimowej dla dzieci z Shein, Temu i AliExpress. W 7 z nich znaleziono substancje toksyczne, w tym plastyfikatory ftalanowe, ołów i kadm. Wszystkie z nich są klasyfikowane jako niebezpieczne. Najwięcej plastyfikatorów znaleziono we wspomnianej kurtce dziecięcej z Temu. Poza tym zawierała ona ołów i kadm w ilościach przekraczających dopuszczalny w kraju limit około 3,6 i 3,4 razy.

Ogromne ilości toksycznych substancji znaleziono również w dziecięcym kombinezonie ze sklepu Temu. Zawierał on 294 razy więcej plastyfikatorów ftalanowych niż dopuszczalna norma. Sprawdzono także poziom pH odzieży. Okazało się, że przekracza on dopuszczalny zakres od 4,0 do 7,5 i wynosi 7,8. Co z ubraniami w innych sklepach? Buty dziecięce z AliExpress zawierały około pięć razy więcej ołowiu niż jest to prawnie dozwolone w Korei Południowej, zaś dziecięcy kombinezon dostępny na tej platformie 3,5 razy więcej plastyfikatorów ftalanowych niż wynosi limit. Na AliExpress sprzedawano także kombinezony, które zawierały 19 i12 razy więcej ołowiu niż jest to dopuszczalne.

Odzież z tych sklepów może być niebezpieczna dla zdrowia

Plastyfikatory ftalanowe to związki chemiczne, dzięki którym tworzywa sztuczne są bardziej elastyczne i łatwiej poddają się obróbce. Ftalany są jednak szkodliwe dla zdrowia, bowiem mogą zaburzać gospodarkę hormonalną oraz niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie narządów. W ujęciu długoterminowym przekłada się to na powodzenie ciąży, a nawet rozwój dziecka oraz zdrowie jego układu rozrodczego. Jeden z urzędników z zespołu ds. zdrowia środowiskowego w Seulu przyznał, że „plastyfikatory na bazie ftalanów wpływają na funkcje rozrodcze, takie jak zmniejszenie liczby plemników i mogą powodować bezpłodność, a nawet przedwczesny poród”.