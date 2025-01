Jak wygląda sytuacja kobiet w wojsku na świecie? Wnioski z raportu ONZ

Brak zainteresowania wstąpieniem do wojska wśród kobiet często wynika z braku wiedzy o służbie wojskowej. W odpowiedzi na tę sytuację Mołdawia podjęła działania mające na celu zmianę postrzegania armii, uruchamiając wspólne kampanie informacyjne we współpracy z Narodowym Stowarzyszeniem Kobiet w Armii oraz Ministerstwem Obrony. Celem tych inicjatyw jest ukazanie sił zbrojnych jako instytucji otwartej na kobiety oraz promowanie różnorodnych ról, które kobiety mogą pełnić w wojsku.

Jak podaje wspomniany raport ONZ, w niektórych krajach przepisy nie pozwalają kobietom pełnić ról bojowych, takich jak służba w piechocie, jednostkach pancernych, siłach powietrznych, siłach specjalnych oraz marynarce wojennej. Decyzje te mogą być uzasadniane względami prywatności, na przykład ograniczoną przestrzenią w czołgach czy na okrętach podwodnych. W odpowiedzi na głosy sprzeciwiające się takim regulacjom, niektóre państwa stworzyły oddzielne jednostki tylko dla kobiet, a na przykład Jordania oferuje szkolenie zarówno dla plutonów mieszanych, jak i wyłącznie kobiecych.

Normy społeczne, które przypisują kobietom główną odpowiedzialność za dom, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, utrudniają im wstąpienie do wojska. Aczkolwiek w większości krajów, badanych w raporcie ONZ, personel wojskowy korzysta z takich samych świadczeń związanych z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim jak pracownicy sektora publicznego. Niemniej jednak niektóre armie oferują dodatkowe zabezpieczenia dla ciężarnych członkiń służby wojskowej, chroniąc je przed ryzykiem zdrowotnym. Ponadto, zapewniają one prawo do przerw na karmienie piersią. Na przykład Siły Zbrojne Bangladeszu wprowadziły rozszerzony urlop macierzyński, dłuższy niż w innych instytucjach publicznych, oraz inne środki wspierające matki – w tym elastyczne godziny rozpoczęcia pracy oraz dostęp do żłobków. Także Dominikana zbudowała centra opieki nad dziećmi dla personelu wojskowego.

Przemoc w siłach zbrojnych

Pomimo wdrożonych działań mających na celu zwalczanie nadużyć w siłach zbrojnych, problem ten nadal pozostaje obecny. Obawa przed przemocą seksualną stanowi jeden z powodów, dla których kobiety rezygnują z wstąpienia do armii. Choć przemoc ta dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety, trudno jest podać dokładne statystyki, albowiem przypadki te są często niezgłaszane. Jak wskazuje NATO Review, szacuje się, że od 20 proc. do 45 proc. wojskowych doświadcza traumy seksualnej, definiowanej przez amerykański Departament ds. Weteranów jako „napaść lub molestowanie seksualne doświadczone podczas służby wojskowej". Kobiety w służbie są szczególnie narażone na tego typu przemoc; badania z 2021 roku wskazują, że 33 proc. amerykańskich oraz 36,7 proc. francuskich żołnierek padło ofiarą traumy seksualnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W Wielkiej Brytanii, gdzie kobiety stanowią jedynie 11,8 proc. personelu sił zbrojnych, aż 83 proc. osób skarżących się na napaści seksualne to właśnie kobiety. W większości armii wprowadzono procedury mające na celu zwalczanie molestowania, zastraszania i przemocy seksualnej, a Kanadyjskie Siły Zbrojne stworzyły specjalną, przejrzystą stronę internetową dla osób zgłaszających incydenty napaści seksualnych lub molestowania. Na stronie cały czas widoczny jest przycisk „wyjdź szybko”, który po kliknięciu przenosi użytkownika na stronę z prognozą pogody. Jednak wciąż w wielu krajach brakuje pełnej niezależności postępowań. Kiedy są one przeprowadzane przez wojskowych ogranicza to ich skuteczność i utrzymuje atmosferę bezkarności w strukturach wojskowych.

Pokonywanie wyzwań, przed którymi stają kobiety, wstępując do wojska wymaga holistycznego podejścia, w tym systematycznej ewaluacji, ukierunkowanych strategii rekrutacyjnych i mechanizmów odpowiedzialności wewnętrznej, które będą skutecznie zapobiegać nadużyciom i przemocy.