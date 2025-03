Rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem wymaga przedstawienia pracownikowi pisemnego oświadczenia. W przypadku umowy na czas określony i nieokreślony konieczne jest podanie powodu. Co ważne, musi być on konkretny, rzeczywisty i indywidualny. W niżej opisanych sytuacjach pracodawca nie może zastosować tego trybu, jednak wciąż przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, czyli natychmiastowo. Kogo dotyczy ochrona przed zwolnieniem?

Pracownice w ciąży i w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem

Zgodnie z art. 177, § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może rozwiązać umowy za wypowiedzeniem dotyczącej pracownicy będącej w ciąży, a także pracownika, który złożył wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego albo ich części – do dnia zakończenia tego urlopu.

Kobietom w ciąży przysługuje ochrona zarówno przed wypowiedzeniem umowy o pracę, przed wypowiedzeniem warunków pracy i płacy, jak i przed rozwiązaniem umowy o pracę. Ochrona nie działa w przypadku, gdy istnieją podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego i organizacja związkowa (jeśli działa w firmie) wyraziła na to zgodę oraz gdy pracownica była zatrudniona na umowę o pracę na okres próbny, który nie przekracza miesiąca. Ochrona przysługuje od momentu stwierdzenia ciąży potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim i przedstawienia tego dokumentu pracodawcy.

Jeśli chodzi o urlopy związane z rodzicielstwem, ochrona przysługuje zarówno matce, jak i ojcu. Podobnie jak w przypadku kobiet w ciąży nie dotyczy pracownika, który zawarł umowę na okres próbny nieprzekraczający miesiąca. Zasady ochrony są nieco inne przy urlopie wychowawczym. Będzie ona obowiązywała od dnia złożenia przez pracownika wniosku o jego udzielenie, aż do zakończenia urlopu. Jeśli jednak pracownik zawnioskował o obniżenie wymiaru czasu pracy, ochrona trwa maksymalnie rok, chyba że pracownik wcześniej wróci do starego wymiaru czasu pracy.