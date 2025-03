Na pewnym etapie kariery niektóre kobiety doświadczają czegoś, co eksperci z firmy konsultingowej McKinsey nazwali efektem „złamanego szczebla”. Zjawisko to polega na występowaniu luki między kobietami a mężczyznami w kontekście szans na awans. Rezultatem tego jest niedoreprezentacja kobiet na niemal każdym szczeblu kariery w wielu branżach.

Na czym polega efekt złamanego szczebla?

Eksperci podkreślają, że nie wynika to z tego, że kobiety są mniej ambitne od mężczyzn. Problemem jest fakt, że kobiety mają w życiu mniej czasu niż mężczyźni na rozwijanie kompetencji, które otwierają drogę do awansów i lepszych zarobków.

Kobiety ogranicza między innymi okres opieki nad dzieckiem, a niekiedy też nad innymi członkami rodziny. Tymczasem, jak wynika z analiz firmy McKinsey, aż połowa zarobków jest związana z wartością kompetencji, które nabywa się nie na początku, ale na późniejszych etapach kariery. Z tego powodu uniknięcie efektu złamanego szczebla jest tym istotniejsze.

Zdaniem ekspertów kobiety mają wszelkie warunki do tego, aby przezwyciężyć to zjawisko. Jak zauważają, w niemal wszystkich krajach rozwiniętych większość absolwentów uczelni wyższych stanowią właśnie kobiety. Co więcej, osiągają one lepsze wyniki w nauce, co widać chociażby po średnich ocen.